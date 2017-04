Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.



New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Timothy Arcuri von Cowen and Company:Timothy Arcuri, Analyst von Cowen and Company, erwartet laut einer aktuellen Aktienanalyse bei den Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) weiterhin eine überdurchschnittliche Kursentwicklung.Die Daten für den Monat März seien ein Beleg dafür, dass die Preise für DRAM’s in mobilen Geräten und Servern sehr stark bleiben würden.Die Analysten von Cowen and Company sind der Auffassung, dass Micron Technology Inc. im laufenden Quartal Preisanstiege von 9% verzeichnen könne.In der zweiten Jahreshälfte könnte sich die enge Versorgungslage etwas entspannen. Bedingt durch die Entwicklungen bei Samsung gebe es aber ein fundamentales Limit für eine Entspannung des immer noch vorteilhaften Angebots/Nachfrage-Umfelds, so der Analyst Timothy Arcuri.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:26,67 EUR -0,09% (04.04.2017, 14:15)