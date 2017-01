Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

22,60 EUR -0,07% (31.01.2017, 11:21)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

24,10 USD -0,33% (31.01.2017, 14:42, vorbörslich)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte.



(31.01.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse von Analyst Sidney Ho von der Deutschen Bank:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Sidney Ho, Analyst der Deutschen Bank, die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) weiterhin zu kaufen.Im Vorfeld der Kapitalmarktveranstaltung von Micron Technology Inc. erhöhen die Analysten der Deutschen Bank auf Grund von Angebotsengpässen, die bis in die zweite Hälfte des Jahres 2017 reichen könnten, ihre Gewinnprognosen.Die Guidance von Samsung in Bezug auf das eigenen DRAM bit-Wachstum (Rückgang in Q1) sollten bei Investoren für Erleichterung sorgen, die ein überschüssiges Angebot in 2017 befürchtet hätten.Da Samsung Invesitionsdisziplin beweise, dürften die Konsensprognosen bei Micron Technology auf absehbare Zeit weiter ansteigen, so die Einschätzung von Analyst Sidney Ho. Im Kalenderjahr 2017 werde nun von einem EPS von 3,00 USD ausgegangen.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:22,26 EUR -0,22% (31.01.2017, 13:59)