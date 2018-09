Kursziel

Micron Technology-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 108 buy Stifel Nicolaus - 05.07.2018 90 outperform Credit Suisse John Pitzer 09.07.2018 72 buy Mizuho Securities USA Vijay Rakesh 06.07.2018 65 equal-weight Morgan Stanley Joseph Moore 06.07.2018 100 buy BofA Merrill Lynch Research Simon Dong-je Woo 05.07.2018 70 outperform Wells Fargo Advisors Aaron Rakers 05.07.2018 80 buy Deutsche Bank Sidney Ho 05.07.2018 68 buy Goldman Sachs Mark Delaney 05.07.2018 80 buy Benchmark Company Mike Burton 25.06.2018 84 overweight JPMorgan Harlan Sur 21.06.2018 72 outperform Cowen and Company - 21.06.2018 60 neutral UBS Timothy Arcuri 26.06.2018 77 buy MKM Partners Ruben Roy 25.06.2018 120 buy Rosenblatt Securities Hans Mosesmann 22.06.2018 100 buy Instinet Romit Shah 20.06.2018

Börsenplätze Micron Technology-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

39,20EUR +0,69% (07.09.2018, 10:53)



Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

39,00 EUR +1,51% (07.09.2018, 11:08)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

44,65 USD -9,87% (06.09.2018, 22:00)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (07.09.2018/ac/a/n)







Boise (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Micron Technology-Aktie (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) nach Bekanntgabe der Q3-Zahlen zu? 120 oder 60 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Micron Technology-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der US-Chiphersteller Micron Technology Inc. hat am 20. Juni die Q3-Zahlen des Geschäftsjahres 2018 veröffentlicht. Micron habe im dritten Quartal ein Rekordergebnis in der Finanzperformance erzielt, unterstützt von einer starken Umsetzung und anhaltenden langfristigen Nachfragetrends, so das Unternehmen.Wie zudem der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 21. Juni zu entnehmen ist, hat Micron Technology einen starken Ausblick präsentiert.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Micron Technology-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose von Hans Mosesmann. Der Aktienanalyst von Rosenblatt Securities hat am 22.06. nach Q3-Zahlen das Kursziel von 115 USD auf 120 USD angehoben und das "buy"-Rating für die Micron Technology-Aktie bestätigt. Nach einem erneut sehr überzeugenden Quartalsbericht des Chipherstellers würden die Analysten mit Aufwärtsrevisionen bei den Konsenserwartungen rechnen.Ruben Roy, Aktienanalyst vom Investmenthaus MKM Partners, hat am 25.06. das Kursziel von 72 USD auf 77 USD erhöht und das "buy"-Votum für den US-Titel bestätigt. Nachdem Micron Technology mit den Quartalsergebnissen die Erwartungen geschlagen hat, äußern die Analysten von MKM Partners die Überzeugung, dass die Unternehmen der Halbleiterbranche weiterhin von einem positiven Nachfrageumfeld profitieren werden. Auf Sicht der kommenden Jahre dürften die Anbieter rational handeln. Abgesehen von den allgemein freundlichen Bedingungen würden für Micron Technology auch die technologischen Fortschritte, die Kostensenkungen und die bilanziellen Verbesserungen sprechen, so der Analyst Ruben Roy.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Micron Technology-Aktie auf einen Blick: