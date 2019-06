Tradegate-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

33,17 EUR +1,67% (27.06.2019, 16:03)



Nasdaq-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:

37,57 USD +1,43% (27.06.2019, 16:06)



ISIN Micron Technology-Aktie:

US5951121038



WKN Micron Technology-Aktie:

869020



Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie Deutschland:

MTE



Nasdaq Ticker-Symbol Micron Technology-Aktie -Aktie:

MU



Kurzprofil Micron Technology Inc.:



Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) ist ein US-amerikanischer Hersteller und Vermarkter von Halbleitern (NAND Flash, DRAM und NOR Flash Memory) und anderen Speichertechnologien, Verpackungslösungen und Halbleiter-Systemen. Einsatzgebiete sind Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieprodukte sowie mobile Produkte. (27.06.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Micron Technology-Aktienanalyse des Analysten Christopher Danely von der Citigroup:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Aktienanalyst Christopher Danely von der Citigroup Anlegern die Aktien von Micron Technology Inc. (ISIN: US5951121038, WKN: 869020, Ticker-Symbol: MTE, Nasdaq-Symbol: MU) weiterhin zu verkaufen.Die Quartalszahlen von Micron Technology Inc. seien besser ausgefallen als befürchtet. Die Umsatzplanung für FQ4 sei zwar unterhalb der Konsensprognose angesiedelt. Da aber kaum Auswirkungen durch den Handelsstreit zwischen den USA und China und keine Störungen im Huawei-Geschäft berücksichtigt seien, halten die Citigroup-Analysten die Aussagen des Managements für optimistisch.Analyst Christopher Danely geht davon aus, dass sich der Aktienkurs nahe einem Boden befinde. Aufgrund des DRAM-Crash könnte der Titel aber unter Druck bleiben.Die Aktienanalysten der Citigroup stufen in ihrer Micron Technology-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "sell" ein und bestätigen das Kursziel von 30,00 USD.Börsenplätze Micron Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs Micron Technology-Aktie:32,70 EUR -0,34% (27.06.2019, 15:47)