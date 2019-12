Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Micron Solutions:



Micron Solutions, Inc. (ISIN: US59511X1054, WKN: A2DPS1, Ticker-Symbol: MPM, NYSE-Symbol: MICR) stellt Komponenten für medizinische Geräte her. Das Unternehmen bietet orthopädische Implantate und Instrumente, thermoplastisches Spritzgießen, mit Silberchlorid beschichtete und leitfähige Harzsensoren sowie elektrophysiologische Geräte an. Micron Solutions bedient Kunden weltweit. (17.12.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Micron Solutions-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Micron Solutions Inc. (ISIN: US59511X1054, WKN: A2DPS1, Ticker-Symbol: MPM, NYSE-Symbol: MICR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktien der beiden Speicherchip-Konzerne Micron und Western Digital hätten in den vergangenen Handelstagen rasant zugelegt. Der Grund: ein sich aufhellendes Analysten-Sentiment und das potenzielle Ende des Schweinezyklus.Fallende Preise für DRAM- und NAND-Chips hätten sowohl Micron als auch Western Digital zugesetzt. Der Preiszyklus, in dem sich Hersteller befinden würden, sei ein klassischer Schweinezyklus, der aufgrund periodischer Schwankung der Angebotsmenge und des Marktpreises zustande komme.Hohe Preise für Speicherchips würden zu höheren Investitionen und zeitverzögert zu neuen Kapazitäten führen. Daraufhin entstehe ein Überangebot, welches die Preise fallen lasse und zu verringerten Investitionen führe. Erstmals beschrieben worden sei der Zyklus in Arthur Hanaus Dissertation über die Schweinepreise - daher der Name. In der Vergangenheit habe sich ein Schweinezyklus mit einer Dauer von vier bis fünf Jahren bei Speicherchips beobachten lassen.Die zyklischen Probleme hätten sich auch im vergangenen Jahr durch sinkende Umsätze, schwächere Margen und schrumpfende Aktienkurse geäußert. Doch aktuelle Daten von "Bloomberg" würden zeigen, dass die Preise für NAND-Flash- und DRAM-Speicherchips einen Boden gefunden haben könnten. Einige wenige Hersteller würden zwar unverändert auf hohen Lagerbeständen sitzen, doch 2020 könnten die Preise wieder steigen.Trotz der deutlichen Kursanstiege 2019 seien Micron und Western Digital noch günstig bewertet - für Neueinsteiger würden sie damit weiterhin attraktiv bleiben.Wer bereits dabei ist, lässt bei den "Aktionär"-Empfehlungen die Gewinne weiterlaufen, so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 17.12.2019)