Börsenplätze MicroStrategy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs MicroStrategy-Aktie:

450,05 EUR +1,26% (04.04.2022, 10:39)



NASDAQ-Aktienkurs MicroStrategy-Aktie:

490,98 USD +0,96% (01.04.2022)



ISIN MicroStrategy-Aktie:

US5949724083



WKN MicroStrategy-Aktie:

722713



Ticker-Symbol MicroStrategy-Aktie:

MIGA



NASDAQ-Ticker-Symbol MicroStrategy-Aktie:

MSTR



Kurzprofil MicroStrategy Inc.:



MicroStrategy Inc. (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) mit Sitz in Vienna, Virginia, ist ein Unternehmen, das Business Intelligence, mobile Software und Cloud-Services anbietet. (04.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - MicroStrategy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von MicroStrategy (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) unter die Lupe.Michael Saylor, CEO des Software-Konzerns Microstrategy, sei das, was man einen Bitcoin-Maximalisten nenne: Für ihn bestehe kein Zweifel daran, dass der Bitcoin eines Tages den Dollar ablösen werde - und entsprechend handele er auch. Rund 125.000 Bitcoins stünden bereits in der Bilanz seiner Firma, doch Saylor wolle mehr.Nachdem er den Cash-Bestand seines Unternehmens seit dem Jahr 2020 nahezu komplett in Bitcoin getauscht habe, habe sich MicroStrategy zwischenzeitlich auch über Anleihen weiteres Kapital für Bitcoin-Käufe besorgt. Nun plane CEO Saylor offenbar weitere Käufe.Über die Tochterfirma MacroStrategy habe der Konzern bei der Krypto-freundlichen Silvergate Bank einen Kredit über rund 205 Millionen Dollar aufgenommen und mit einem Teil des rund 125.000 Einheiten umfassenden Bitcoin-Schatzes besichert. Das Darlehen solle wiederum zumindest teilweise dazu genutzt werden, um weitere Bitcoins zu kaufen.Nachdem man diverse Finanzierungsoptionen geprüft habe, habe sich diese Strategie als beste Option im Sinne der Anteilseigner herauskristallisiert, habe Saylor in der Vorwoche im Gespräch mit Bloomberg erklärt. So habe man etwa auch die Nutzung dezentraler Finanzplattformen (DeFi) oder die Ausgabe einer Bitcoin-Anleihe in Erwägung gezogen. Speziell Letzteres gestalte sich bislang jedoch schwierig.Er würde sich freuen, wenn eines Tages Bitcoin-besicherte Anleihen nach dem Vorbild von hypothekenbesicherten Wertpapieren verkauft würden, so Saylor. "Doch der Markt ist noch nicht wirklich bereit dafür." Er verweise in diesem Zusammenhang auch die Verzögerungen bei der Emission der geplanten Bitcoin-Anleihe der Regierung in El Salvador, mit der Präsident Nayib Bukele rund eine Milliarde Dollar einsammeln wolle.Die MicroStrategy-Aktie sei quasi ein Hebel auf den Bitcoin und korreliere sehr stark mit dessen Kursentwicklung. Entsprechend würden sie viele Anleger als Alternative zu einem Direktinvestment am Kryptomarkt erachten. Wer Saylors Vision teilt, kann hier zugreifen - sollte sich aber bewusst sein, dass die Aktie dem Bitcoin in Sachen Volatilität in nichts nachsteht und die Bitcoin-Käufe auf Pump zusätzliche Risiken bergen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenskollision:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Bitcoin.