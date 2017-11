ISIN Michelin-Aktie:

FR0000121261



WKN Michelin-Aktie:

850739



Ticker Symbol Michelin-Aktie:

MCH



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol Michelin-Aktie:

MGDDF



Kurzprofil Michelin:



Die Michelin Gruppe (ISIN: FR0000121261, WKN: 850739, Ticker-Symbol: MCH) - ein französisches Familienunternehmen, das sich im Laufe von fast 120 Jahren zu einem internationalen Konzern entwickelt hat. Die CGEM (Compagnie Générale des Etablissements Michelin) ist eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, an deren Spitze Jean-Dominique Senard als persönlich haftender Gesellschafter steht.



Zahlen und Fakten:



113.400 Beschäftigte auf 5 Kontinenten

180 Millionen Reifen und rund 10 Millionen Karten jährliche Produktion

69 Produktionsstandorte in 18 Ländern

70 Vertriebsgesellschaften

1 Technologiezentrum auf 3 Kontinenten

4 Versuchszentren

Verkaufsniederlassungen in mehr als 170 Ländern

2 eigene Kautschukplantagen



Die Vision der Unternehmensgründer Edouard und André Michelin bestimmt seit fast 120 Jahren die Entwicklung der Marke MICHELIN. Ihre Idee: die automobile Fortbewegung für Menschen so einfach, sicher und komfortabel wie möglich zu machen - zuerst mit innovativen Reifen und Rädern, dann auch mit Straßenkarten, Reiseführern und mit Beiträgen zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur. Heute kommt ein starkes Engagement für die Umwelt hinzu. Denn eine menschengerechte Mobilität darf nicht zulasten der Umwelt gehen. Moderne Mobilität muss nachhaltig sein. (28.11.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Michelin-Aktienanalyse von Aktienanalystin Victoria Greer von Morgan Stanley:Victoria Greer, Aktienanalystin von Morgan Stanley, rät in einer aktuellen Branchenstudie weiterhin zum Kauf der Michelin-Aktie (ISIN: FR0000121261, WKN: 850739, Ticker-Symbol: MCH).Die Analystin ziehe im Autosektor nach wie vor die Wertpapiere von Reifenherstellern vor. Große Produzenten wie Michelin seien hier in der besten Ausgangslage, um mit weiterem Gegenwind durch die Rohstoffpreise umgehen zu können. Ihre Branchenfavoriten seien Goodyear, Bridgestone, Michelin und Pirelli. Bei den Franzosen stehe im Jahr 2018 der bilanzielle Spielraum im Mittelpunkt. Er könne für Zukäufe eingesetzt oder an die Aktionäre ausgeschüttet werden.Victoria Greer, Aktienanalystin von Morgan Stanley, hat ihr Votum für die Michelin-Aktie bei "overweight" belassen und das Kursziel von 125,00 auf 130,00 Euro erhöht. (Analyse vom 28.11.2017)Börsenplätze Michelin-Aktie:120,19 Euro +1,92% (28.11.2017, 14:39)Xetra-Aktienkurs Michelin-Aktie:117,75 Euro +0,04% (27.11.2017)Euronext Paris-Aktienkurs Michelin-Aktie:120,00 Euro +1,87% (28.11.2017, 15:16)