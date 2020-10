Bonn (www.aktiencheck.de) - Mehr als drei Viertel der mexikanischen Exporte sind für die USA bestimmt, weshalb die Erholung der US-Wirtschaft auch dem südlichen Nachbarland zugutekommt, so die Analysten von Postbank Research.



Auch die rückläufigen Coronavirus-Fallzahlen würden die dortige Konjunktur stützen. In den vergangenen sieben Tagen seien 2,6 Neuinfektionen pro zehntausend Einwohner gezählt worden - 1,6 Neuinfektionen pro zehntausend Einwohner weniger als in der Woche zuvor. Der mexikanische Aktienmarkt liege seit Beginn des Monats in Euro mehr als fünf Prozent im Plus. Grundstofferzeuger, die für knapp 15 Prozent des Marktes stünden, hätten ein Plus von sieben Prozent verzeichnet.



Auch die Aktienmarktanalysten würden sich langsam etwas optimistischer zeigen. Die Gewinnprognosen für mexikanische Unternehmen seien zuletzt für 2020 und für 2021 um 5,6 Prozent beziehungsweise um drei Prozent angehoben worden. Mitbestimmend für den weiteren Kursverlauf werde auch der Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen sein. Beobachter würden erwarten, dass für die Beziehungen beider Länder ein Sieg des Demokraten-Kandidaten Joe Biden vorteilhafter wäre. (20.10.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.