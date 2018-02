Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Schwache Aktienmärkte rund um den Globus lassen die Metallpreise weitgehend kalt, so die Analysten der Commerzbank.Im Zuge dessen könnten sich auch die spekulativen Finanzinvestoren aus den Metallen etwas zurückziehen. Im Falle von Kupfer hätten sie dies an der Comex in New York bereits getan. Dort seien die Netto-Long-Positionen zuletzt die vierte Woche in Folge reduziert worden. Den Kupferpreis habe dies aber nicht sonderlich belastet. Diese Woche dürfte sich das Interesse der Marktteilnehmer auf die chinesischen Handelsdaten richten. Wegen der hohen Preise könnte China im Januar weniger Metalle importiert haben.Indonesien habe im Januar Daten des Handelsministeriums zufolge nur rund 4.500 Tonnen Zinn exportiert, 35% weniger als im Vorjahr und die geringste Menge seit Juni. Dies dürfte mit zum starken Preisanstieg von Zinn und zum Abbau der LME-Zinnvorräte im letzten Monat beigetragen haben. (05.02.2018/ac/a/m)