Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: MVRS) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (04.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: MVRS) unter die Lupe.Der Social Media-Gigant Meta wolle laut der Nachrichtenagentur Reuters das indische Start-up Meesho an die Börse bringen. Meta sei neben Softbank Miteigentümer von Meesho. Das Unternehmen sei im Bereich E-Commerce aktiv und verkaufe unter anderem Haushaltswaren, Kosmetikprodukte und Kleidungsaccessoires.Meesho solle sowohl einen Börsengang in Indien als auch in den USA erwägen. Dieser solle für Anfang 2023 geplant sein. Bei der letzten Kapitalerhöhung im September sei Meesho mit einem Wert von 4,9 Milliarden Dollar bewertet worden. Dabei habe Meesho 570 Millionen Dollar eingesammelt.Bei Meesho könnten Nutzer zuvor auf dem Marktplatz erworbene Waren über Metas Töchter Facebook, WhatsApp und Instagram mit Gewinnabsicht weiterverkaufen. Im September habe Meesho knapp 17,8 Millionen monatlich aktive Nutzer gezählt.Mit Meesho habe Meta ein Standbein im indischen E-Commerce-Markt aufgebaut. Indem es Meesho nun als selbständiges Unternehmen an die Börse bringe, gehe es einem möglichen Regulierungsdruck vonseiten der indischen Behörden künftig aus dem Wege und könne sich trotzdem weiterhin am indischen Markt über die verbliebenen Anteile und bestehenden Kooperationen beteiligen. Die dabei erzielten Einnahmen könne Meta dabei für neue Investitionen einsetzen.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Meta Platforms.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link