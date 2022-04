Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

196,84 EUR +18,75% (28.04.2022, 09:29)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

196,60 EUR +16,47% (28.04.2022, 09:15)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

174,95 USD -3,32% (27.04.2022, 22:00)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos.



Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (28.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) nach Zahlen unter die Lupe.Der Facebook-Mutterkonzern Meta habe gestern seine Zahlen zum abgelaufenen ersten Quartal 2022 vorgelegt. Zwar habe der Konzern die durchschnittlichen Analystenerwartungen beim Umsatz verfehlt, habe aber beim Gewinn die Erwartungen übertreffen und vor allem nach dem "Durchhänger" im vorherigen Quartal wieder ein deutliches Nutzerwachstum vorweisen können.Der Gesamtumsatz habe im letzten Quartal mit USD 27,91 Mrd. um knapp 1% unter den Analystenschätzungen gelegen. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis stelle dies einen Anstieg von 6,6% dar. Beim Gewinn je Aktie hätten die Erwartungen mit USD 2,72 um 6,4% übertroffen werden können, was im Jahresvergleich aber dennoch einen Rückgang von 17,6% darstelle.Bei den für ein Plattform-Unternehmen wichtigen Nutzerzahlen habe sich Meta aber von dem im vorherigen Quartal erlebten "Durchhänger" wieder deutlich erholen können. Sowohl im Jahresvergleich als auch im sequenziellen Quartalsvergleich habe der Konzern die Nutzerzahlen deutlich steigern können. So hätten auf Facebook im ersten Quartal dieses Jahres täglich 1,960 Mrd. Nutzer zugegriffen, wohingegen im vorherigen Quartal die Nutzerzahl um eine Million auf 1,929 Mrd. gesunken sei. Dies bedeute immerhin einen Zuwachs von knapp 31 Mio. Nutzern in den vergangenen drei Monaten.Für das kommende Quartal zeige sich das Unternehmen vor allem aufgrund der Auswirkungen in Bezug auf den Ukraine-Krieg erneut vorsichtig und rechne mit einem Umsatz von USD 28 Mrd. bis USD 30 Mrd. Zudem habe Meta angekündigt, die Kosten in diesem Jahr senken zu wollen: Anstelle der bisher veranschlagten Ausgaben in Höhe zwischen USD 90 Mrd. und USD 95 Mrd. werde nun eine Größenordnung zwischen USD 87 Mrd. und USD 92 Mrd. angestrebt.Die letzte Empfehlung zur Meta Platforms-Aktie lautete "Kauf", so Andreas Schiller, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 28.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity