Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (30.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Trotz der Sperrung von Facebook und Instagram in Russland sollten die Bürger des Landes die sozialen Netzwerke weiter legal nutzen dürfen. Das habe nun ein Gericht in einem Urteil zum Verfahren um den Meta-Konzern entschieden. Für Meta selbst ändere sich indessen nur wenig.Zwar sei der Konzern als "extremistische Organisation" eingestuft worden. Russlands Bürger dürften aber Facebook und Instagram weiter benutzen, habe es geheißen. Viele Menschen würden die sozialen Netzwerke zum Geldverdienen nutzen, etwa auch zum Verkauf von Waren. Sie hätten um ihre Existenzgrundlage gefürchtet.Abrufbar seien die blockierten Netzwerke etwa über die breit verfügbaren geschützten Netzwerkverbindungen (VPN), mit denen sich Sperren von Seiten umgehen lassen würden. Russische Parlamentsabgeordnete hätten zuletzt erklärt, dass sie nicht geplant hätten, ein allgemeines Verbot zur VPN-Nutzung zu erlassen.Hintergrund des Vorgehens der russischen Justiz sei eine Entscheidung von Meta gewesen, Aufrufe zur Gewalt gegen russische Truppen in der Ukraine zuzulassen. Später habe Meta die Regeln für Inhalte-Prüfer präzisiert: Sie würden demnach nur in der Ukraine gelten, und Gewaltaufrufe dürften nicht gegen Russen generell oder gegen Staatschefs wie Wladimir Putin gerichtet sein.Da Facebook und Instagram in Russland nach wie vor blockiert würden, habe die Aufhebung des Verbots für Meta aus wirtschaftlicher Sicht keine Auswirkungen. Das fehlende Russland-Geschäft dürfte jedoch für Meta zu verschmerzen sein, das Unternehmen erziele dort weniger als ein Prozent seiner Umsätze. Dennoch sei Metas Aktion unglücklich und nicht gut für das angeschlagene Image des Internet-Giganten gewesen. Der Konzern sollte künftig ausnahmslos gegen jegliche Form von Gewaltaufrufen auf seiner Plattform vorgehen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: