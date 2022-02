NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

224,67 USD +2,04% (09.02.2022, 16:39)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (11.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms: Bei Meta sind 230 Mrd. Dollar Börsenwert futsch - AktienanalyseWährend Apple, Alphabet, Amazon und Microsoft für ihre jüngsten Zahlen von der Wall Street gefeiert wurden, kam das zweite "Platform-M" kräftig unter die Räder, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar habe Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) im vergangenen Quartal mit 12,7 Mrd. Dollar abermals einen Rekord beim Free Cash Flow aufstellen können. Aber die Börse blicke ja bekanntlich lieber nach vorne als zurück und die drei bis elf Prozent Umsatzplus, die der Facebook/Instagram/ WhatsApp-Konzern für die laufende Dreimonatsperiode in Aussicht stelle, seien dann doch etwas wenig. Zumal die maue Prognose u.a. mit der globalen Störung der Lieferketten begründet worden sei, die angeblich auf die Budgets der Werbekunden drücke - ein Argument, das man von Google bzw. Alphabet nicht gehört habe.Also hätten die Börsianer mal kräftig Dampf abgelassen, nachdem sie Mark Zuckerbergs Metaverse-Vision bislang halbwegs wohlwollend aufgenommen hätten. Binnen Tagesfrist sei die Aktie um 25 Prozent abgerauscht, habe sowohl die 300- als auch die 250-Dollar-Marke durchbrochen und notiere nun 40 Prozent unter der Kursspitze vom September. Trotz der niedrigen Bewertung mit einem Ist-KGV von 16 spricht wenig für eine baldige Rückkehr zu den alten Hochs - zumal die Nutzerzahlen leicht rückläufig sind und Meta damit kokettiert, seine Dienste in Europa aus Datenschutzgründen einzustellen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 05/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:199,04 EUR -0,25% (11.02.2022, 11:34)XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:198,96 EUR -0,52% (11.02.2022, 11:19)