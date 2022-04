Börsenplätze Meta Platforms-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

196,84 EUR +18,75% (28.04.2022, 09:29)



XETRA-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

196,60 EUR +16,47% (28.04.2022, 09:15)



NASDAQ-Aktienkurs Meta Platforms-Aktie:

174,95 USD -3,32% (27.04.2022, 22:00)



ISIN Meta Platforms-Aktie:

US30303M1027



WKN Meta Platforms-Aktie:

A1JWVX



Ticker-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB2A



NASDAQ-Symbol Meta Platforms-Aktie:

FB



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos.



Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (28.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Social-Media-Giganten Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Die Meta Platforms-Aktie sei nach den gestrigen Quartalszahlen nachbörslich um über 18 Prozent nach oben geschossen. Angesichts der Tatsache, dass das Unternehmen die Erwartungen beim Umsatz verfehlt habe, möge diese bullishe Reaktion der Anleger übertrieben erscheinen. Tatsächlich sei Meta in Q1 ein Kunststück gelungen, dass ihm kaum jemand zugetraut habe.Meta sei in Q1 beim Umsatz im Vorjahresvergleich zwar nur um sieben Prozent gewachsen, habe es jedoch wieder geschafft die Zahl seiner täglich aktiven User (DAUs) auf 1,96 Milliarden zu steigern und habe damit sogar über den Schätzungen der Wall Street-Experten gelegen. Und das, obwohl Metas Russland-Geschäft weitgehend stillgelegt worden sei und hier entsprechende Nutzerabflüsse zu verzeichnen gewesen seien.Diese Erkenntnis zeuge davon, dass Metas langfristige Wachstumsperspektiven nach wie vor intakt seien. Denn würden die Nutzer steigen, würden früher oder später auch die Einnahmen folgen. Hierzu müsse Meta einfach den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer (ARPU) steigern, was dem Unternehmen in all den Jahren zuvor sehr gut gelungen sei. Auch in Q1 2022 habe Meta mit einem ARPU von 9,54 Dollar sowohl über dem Vorjahreswert von 9,27 Dollar als auch über den erwarteten 9,50 Dollar gelegen.Dass Meta in Q1 seine Erlöse nicht deutlicher habe steigern können, liege zum einen am Marktumfeld. Wegen der konjunkturellen Unsicherheiten würden Unternehmen derzeit weniger Geld für Marketing und Werbung ausgeben. Zum anderen arbeite Meta immer noch mit Hochdruck an einer Lösung, um die Umsatzeinbußen durch Apples neuen Anti-Tracking-Schutz abzufangen.Eine weitere wichtige Erkenntnis sei, dass Meta trotz der sehr hohen Ausgaben in den Ausbau von Metaverse und seiner bestehenden Plattformen in der Lage gewesen sei, die Gewinnerwartungen von 2,56 Dollar pro Aktie deutlich zu übertreffen. Metas EPS habe in Q1 bei 2,72 Dollar gelegen. Da passe es ganz gut ins Bild, dass der US-Konzern seine Ausgabenschätzungen für 2022 um fünf Mrd. Dollar auf 87 bis 92 Mrd. Dollar gesenkt habe.Die Meta Platforms-Aktie habe im nachbörslichen Handel die wichtige 200-Dollar-Marke zurückerobert. Bleibe es so im regulären Handel, dann käme dies einem starken Kaufsignal gleich. Fundamental sei der US-Titel mit einem 22er-KGV 13 günstig. DER AKTIONÄR bleibt bullish, so Emil Jusifov. (Analyse vom 28.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link