Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen.



Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (23.02.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) unter die Lupe.Kurze Videoclips mit singenden und tanzenden Nutzern - das sei ein typisches Markenzeichen von TikTok. Den erfolgreichen Trend der Kurzvideos wolle auch Meta für sich nutzen und greife seinen Konkurrenten TikTok nun frontal an. Nachdem Meta bereits im Jahr 2020 Kurzvideos auf Instagram eingeführt habe, würden jetzt hauseigene Reels auf Facebook integriert.Die chinesische Videoplattform TikTok sei Mark Zuckerberg spätestens seit den letzten Quartalszahlen ein Dorn im Auge. Die wachsende Konkurrenz habe dem Unternehmen zum ersten Mal einen Rückgang der täglich aktiven User beschert. Die kurzen Videoclips von TikTok würden besonders das jüngere Publikum anlocken.Meta wolle seinem Rivalen TikTok aber nicht kampflos das Feld überlassen. Mit der Einführung von Reels auf Facebook könnten Nutzer die Funktion in den USA schon seit Herbst nutzen. Ab sofort seien sie auch weltweit in über 175 Ländern verfügbar.Reels würden bis zu 60 Sekunden lange Videos genannt, die mit Musik und Spezialeffekten unterlegt sein könnten. Sie würden zu einem Bonusprogramm von Meta gehören, eine rund eine Milliarde Dollar schwere Investition für Content Creators. Gemessen an den Views ihrer Reels sollten die Ersteller pro Monat bis zu 35.000 Dollar verdienen.TikTok sei einer der Hauptkonkurrenten von Meta und ein Grund dafür, warum die Nutzerzahlen des US-Konzerns zuletzt stagniert hätten. Daher sei die Einführung von Reels ein Schritt in die richtige Richtung.Neueinsteiger sollten jedoch wegen des angeschlagenen Chartbilds zunächst eine Bodenbildung abwarten, so Sarina Rosenbusch von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link