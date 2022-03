Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Meta Platforms.



Kurzprofil Meta Platforms Inc.:



Meta Platforms Inc. (vormals: Facebook Inc.) (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: MVRS) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich soziale Medien. Das Angebot von Meta ermöglicht es den Nutzern, über verschiedene Endgeräte mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen. Die sozialen Plattformen dienen den Nutzern auch dazu, sich über aktuelle Ereignisse auf dem Laufenden zu halten und Meinungen, Ideen, Fotos und Videos mit ihren Kontakten zu teilen. Zum Angebot von Meta Platforms gehören Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und Oculus. Die Nutzung der verschiedenen Dienste ist kostenlos. Das Unternehmen erzielt seine Umsätze nahezu ausschließlich über Werbeeinnahmen. Die Fülle an personenbezogenen Daten, ermöglicht Werbekunden durch Algorithmen personalisierte Werbung zu schalten. Dabei werden Faktoren wie Alter, Geschlecht, Aufenthaltsort, Interessen und Verhaltensmuster herangezogen. (10.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Meta Platforms-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Meta Platforms Inc. (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: MVRS) unter die Lupe.Die letzten Quartalszahlen von Meta Platforms seien bei Anlegern und Analysten gar nicht gut angekommen. Die Aktie habe seit dem Quartalsbericht einen intakten Abwärtstrend ausgebildet und suche immer noch nach ihrem Boden. Enttäuschend sei insbesondere die Prognose für das erste Quartal gewesen. Eine Kennzahl sei jedoch bisher zu wenig beachtet worden. Zu Unrecht wie "Der Aktionär" finde.Meta habe auch im vergangenen Quartal den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer (ARPU) steigern können. Weltweit sei dieser im Vergleich zum Vorjahr um 14 Prozent auf 11,57 Dollar gestiegen. Dabei hätten Zuwächse in jeder einzelnen Region weltweit erzielt werden können. Besonders erfreulich sei das deutliche Wachstum des ARPU in Nordamerika um ganze 16 Prozent von 52,34 auf 60,57 Dollar gewesen.Die Fähigkeit des Unternehmens sein ARPU konstant über längeren Zeitraum zu steigern spreche unter anderem für die dominante Marktstellung und hohe Preissetzungsmacht von Meta gegenüber Werbetreibenden - Meta erhöhe in regelmäßigen Abständen seine Anzeigenpreise.Dies bringe das Unternehmen in die komfortable Position, vorübergehende Schwächen beim Wachstum - wie aktuell - durch höheres ARPU auszugleichen.Emil Jusifov von "Der Aktionär" rät bei der Meta Platforms-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 10.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: