Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

134,75 EUR +2,01% (04.03.2021, 09:56)



XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

133,65 EUR +0,60% (04.03.2021, 09:46)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck KGaA ("Merck Gruppe") (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig. Rund 57.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2019 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 16,2 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftreten. (04.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Der deutsche Pharma-Konzern habe heute Früh die Zahlen für sein Geschäftsjahr 2020 publiziert und einen Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 gegeben. Eine hohe Nachfrage nach seinen Produkten in der COVID-19 Pandemie habe dem Unternehmen dabei Rückenwind gegeben. Die Umsätze hätten im Geschäftsjahr 2020 um 8,6% auf EUR 17,53 Mrd. gesteigert werden können. Das bereinigte EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) sei dabei um 18,6% auf EUR 5,20 Mrd. geklettert. Merck habe damit seine Jahresziele erreichen können und habe mit seinen Ergebnissen zudem über dem Analystenkonsens von EUR 17,40 Mrd. bzw. EUR 5,11 Mrd. gelegen. Der Gewinn pro Aktie vor Sondereffekten habe sich um 20,5% auf EUR 6,70 erhöht und habe damit ebenfalls die Erwartungen von EUR 6,68 leicht übertreffen können.Im letzten Quartal des Geschäftsjahrs 2020 habe der Konzernumsatz um 5,0% gegenüber dem Vorjahresquartal zugelegt. Organisch sei der Konzernumsatz dabei um 11,0% gewachsen, getragen von allen drei Unternehmensbereichen. Auf organischer Basis habe 2020 speziell die Division Life Science mit einem Wachstum von 11,8% überzeugen können. Der Vorstand schlage für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende in der Höhe von EUR 1,40 vor (Konsens: EUR 1,35).Für das laufende Geschäftsjahr 2021 prognostiziere Merck KGaA ein starkes organisches Umsatzwachstum und einen Zuwachs beim bereinigten EBITDA im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich (+18,6% in 2020).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Merck-Aktie: