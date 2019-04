Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

Kurzprofil Merck KGaA:



Merck KGaA ("Merck Gruppe") (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF), ein langfristig orientiertes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in mehrheitlichem Familienbesitz, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig. Rund 52.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen. In Mercks Unternehmensgeschichte von mehr als 350 Jahren waren und werden Menschen immer im Mittelpunkt stehen. Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2018 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 14,8 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche von Merck als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftreten. (16.04.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von Analyst Stefan Röhle von Independent Research:Stefan Röhle, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF).Merck habe am Freitag (12.04.) eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der auf chemische Materialien für die Halbleiterindustrie spezialisierten Versum Materials unterzeichnet. Mit seiner nunmehr auf 53,00 (zuvor: 48,00) USD je Versum-Aktie in bar aufgestockten Offerte (Enterprise Value: 5,8 Mrd. Euro) habe sich Merck gegen Entegris durchgesetzt. Mit der Akquisition von Versum (Umsatz 2017/18 (30.09.): 1,2 Mrd. Euro; adjustiertes EBITDA: 377 Mio. Euro) könne der Konzern das angestrebte Gleichgewicht hinsichtlich der Umsatz- und Ergebnisverteilung zwischen den drei Segmenten Healthcare, Life Science und Performance Materials herstellen.Allerdings sehe der Analyst den zunehmenden Konglomeratscharakter der Gesellschaft als nachteilig an. Ungeachtet dessen stärke Merck innerhalb des Segments Performance Materials die aussichtsreicheren Halbleiter-Aktivitäten. Durch die Erlöse aus dem Verkauf des Segments Consumer Health von ca. 3,4 Mrd. Euro könne Merck die Akquisition finanziell stemmen. Trotz der über Kredite und Anleihen finanzierten Transaktion strebe Merck daher weiterhin ein starkes Investment Grade Rating an (aktuell: S&P: A; Moody’s: Baa1; Ausblick: jeweils stabil). Den in der Transaktion implizierten EV/EBITDA-Multiple 2019e von 13,7 (Multiplikator ohne Synergien von 75 (zuvor: 60) Mio. Euro; Merck: 12,5) stufe der Analyst als fair ein. Er belasse seine Prognosen für Merck zunächst unverändert (Vollzug der Transaktion in H2 2019 geplant).Angesichts des defensiven Charakters des Geschäftsmodells von Merck bekräftigt Stefan Röhle, Aktienanalyst von Independent Research, bei einem Kursziel von 103,00 (zuvor: 100,00) Euro sein "halten"-Votum. (Analyse vom 16.04.2019)Börsenplätze Merck-Aktie:XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:96,00 EUR -0,72% (16.04.2019, 11:20)