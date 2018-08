XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,3 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (03.08.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Merck: Kursziel 100 Euro - Chartanalyse1668 als Apotheke gegründet, ist die in Darmstadt beheimatete Merck AG (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) heute als Pharma- und Chemiekonzern international aktiv, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Mit einer 350-jährigen Firmengeschichte sehe sich Merck heute als ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Life Science, Healthcare und Performance Materials. Mit einem Update der Strategie möchte sich der Konzern in der Sparte Performance Materials als führender Anbieter für die Elektronik-Industrie etablieren. Dadurch solle der Bereich nach 2019 wieder pro Jahr durchschnittlich zwischen zwei und drei Prozent wachsen.Die Sparte Performance Materials bediene laut Konzerninformation attraktive Wachstumsmärkte in den Bereichen Elektronik, Automobil und Kosmetik. Der Bereich bündle das Spezialchemikaliengeschäft und liefert Lösungen für Displays, Computerchips und Oberflächen aller Art. Vor allem die Elektronikbranche profitiere von diversen Megatrends wie Digitalisierung, Mobilität und Urbanisierung. Merck arbeite zudem daran, den positiven Trend der vergangenen Monate im Wachstumsmarkt China in einen langfristigen Erfolg zu überführen. Im Juni habe Merck ein OLED-Zentrum in Schanghai eröffnet.Im Mai letzten Jahres habe die Merck-Aktie ein Allzeithoch bei 115,20 Euro erreicht. Danach sei es bis zum Tief bei 74,50 Euro erst einmal abwärts gegangen. Nun aber sei der Aktie aus technischer Sicht gestern und heute ein bedeutender Schritt über das Zwischenhoch bei 89,54 Euro gelungen, das von der seit mehreren Tagen ansteigenden Tendenz widerstandslos aus dem Chart genommen worden sei. Nun befinde sich das aktuelle Jahreshoch bei 94,28 Euro als nächste Hürde über den Notierungen, die sich seit Ende März in einem Aufwärtstrend befänden, der aktuell zwischen 85 und 95 Euro beschrieben werden könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Merck-Aktie: