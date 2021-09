Börsenplätze Merck-Aktie:



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, NASDAQ OTC-Symbol: MKGAF), ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Electronics tätig. Rund 58.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2020 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 17,5 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Electronics auftreten. (13.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharma- und Chemiekonzerns Merck KGaA (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe."Der Aktionär" habe bereits erklärt: Merck zähle zu den heimlichen Gewinnern der Pandemie. Vor allem die Laborsparte boome. Der DAX-Konzern beliefere hier mehr als 50 Corona-Impfstoffentwickler weltweit und produziere Lipide als Baustein für den Impfstoff von BioNTech. Die in der Vorwoche auf dem Kapitalmarkt präsentierten Wachstumsziele kämen am Markt gut an.Schon jetzt sei Merck mit der breiten Aufstellung in vielen zukunftsträchtigen Märkten sehr gut aufgestellt. Doch der Konzern wolle noch mehr. Bis 2025 solle der Umsatz auf etwa 25 Milliarden Euro steigen. Dies impliziere eine durchschnittliche organische Wachstumsrate von mehr als sechs Prozent pro Jahr.Die Deutsche Bank ("buy") habe das Kursziel für die Aktie nach der Veranstaltung zum Wochenstart von 220 auf 240 Euro angehoben. Einmal mehr hätten die Darmstädter den Markt positiv überrascht, so Analyst Falko Friedrichs. Einer weiterhin überdurchschnittlichen Kursentwicklung stehe nichts im Weg. Ein erster Schritt in diese Richtung wäre der Sprung über das Allzeithoch von Anfang September bei 207,90 Euro.Das in Aussicht gestellte Wachstum bis 2025 mache Lust auf mehr. "Der Aktionär" führe die Aktie seit Ausgabe 23/2020 auf der Kaufliste, das Kursplus betrage seitdem - inklusive Dividende - knapp 100 Prozent.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link