Xetra-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

64,53 EUR -0,09% (22.06.2021, 12:46)



Tradegate-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

64,70 EUR +0,48% (22.06.2021, 13:00)



NYSE-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

76,75 USD +0,18% (21.06.2021, 22:10)



ISIN Merck & Co-Aktie:

US58933Y1055



WKN Merck & Co-Aktie:

A0YD8Q



Ticker Symbol Merck & Co-Aktie:

6MK



NYSE-Symbol Merck & Co-Aktie:

MRK



Kurzprofil Merck & Co Inc.:



Merck & Co. Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) hat seinen Hauptsitz in Kenilworth, New Jersey, USA und ist ein globales forschungsgetriebenes Pharmaunternehmen, das Impfstoffe und Medikamente für mehrere Therapiegebiete entwickelt und vertreibt. Der Patentschutz für mehrere seiner Umsatzbringer wie Zocor und Zetia läuft aus. Um wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehren, optimiert MRK seinen Betrieb und konzentriert sich auf Schlüssel-Therapiegebiete. Seit dem Verkauf der Einheit Consumer Care an das deutsche Gesundheitskonglomerat Bayer im Oktober 2014 bleiben Merck & Co zwei Geschäftsbereiche: Pharmaceutical und Animal Health. Pharmaceutical besteht aus den Kerntherapiegebieten Primary Care und Women's Health, Hospital und Specialty, Oncology, Vaccines und Diversified Brands. Um das kurzfristige Wachstum zu stärken, kaufte Merck & Co 2014 die beiden kleineren Unternehmen Idenix Pharmaceuticals und Cubist Pharmaceuticals. (22.06.2021/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Merck & Co-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmakonzerns Merck & Co Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) weiterhin zu kaufen.Der Pharmariese habe die Markterwartungen im 1. Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn abermals nicht erfüllen können. Die Auswirkungen der Pandemie seien für den Konzern noch immer spürbar. Der Ausblick auf das Gesamtjahr 2021 habe indessen bestätigt werden können, inwiefern dieser im Laufe des Jahres halten werde, werde sich zeigen. Der Hauptumsatztreiber Keytruda verspreche weitere Anwendungsmöglichkeiten. Die Aktie notiere indessen nach wie vor unter ihren Höchstständen vor der Krise und weise weiterhin einen Bewertungsabschlag gegenüber seiner Vergleichsgruppe auf.Das Kursziel belässt Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bei USD 89 (entspricht auf Basis 2022e einem KGV von 13,3 und einem EV-Sales-Multiple von 5,1 und damit aggregiert immer noch einem Discount von rund 3%), das dadurch resultierende Kurspotenzial impliziert die Bestätigung seiner "Kauf"-Empfehlung. (Analyse vom 22.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten EmittentenOffenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Merck & Co-Aktie: