Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Merck & Co-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

69,57 EUR -0,30% (07.10.2021, 10:19)



XETRA-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

69,56 EUR -0,10% (07.10.2021, 10:00)



NYSE-Aktienkurs Merck & Co-Aktie:

80,66 USD -1,15% (06.10.2021, 22:10)



ISIN Merck & Co-Aktie:

US58933Y1055



WKN Merck & Co-Aktie:

A0YD8Q



Ticker-Symbol Merck & Co-Aktie:

6MK



NYSE-Symbol Merck & Co-Aktie:

MRK



Kurzprofil Merck & Co Inc.:



Merck & Co. Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK) hat seinen Hauptsitz in Kenilworth, New Jersey, USA und ist ein globales forschungsgetriebenes Pharmaunternehmen, das Impfstoffe und Medikamente für mehrere Therapiegebiete entwickelt und vertreibt. Der Patentschutz für mehrere seiner Umsatzbringer wie Zocor und Zetia läuft aus. Um wieder auf einen Wachstumspfad zurückkehren, optimiert MRK seinen Betrieb und konzentriert sich auf Schlüssel-Therapiegebiete. Seit dem Verkauf der Einheit Consumer Care an das deutsche Gesundheitskonglomerat Bayer im Oktober 2014 bleiben Merck & Co zwei Geschäftsbereiche: Pharmaceutical und Animal Health. Pharmaceutical besteht aus den Kerntherapiegebieten Primary Care und Women's Health, Hospital und Specialty, Oncology, Vaccines und Diversified Brands. Um das kurzfristige Wachstum zu stärken, kaufte Merck & Co 2014 die beiden kleineren Unternehmen Idenix Pharmaceuticals und Cubist Pharmaceuticals. (07.10.2021/ac/a/n)







München (www.aktiencheck.de) - Merck & Co-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Seit Anfang 2020 wird der Alltag von vielen Menschen durch die Corona-Maßnahmen bestimmt, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung zu der Aktie des US-Pharmakonzerns Merck & Co Inc. (ISIN: US58933Y1055, WKN: A0YD8Q, Ticker-Symbol: 6MK, NYSE-Symbol: MRK).Bislang hätten lediglich mRNA- und Vektorimpfstoffe als Schutz zur Verfügung gestanden. Während laut der "NZZ" das Rennen um die Impfstoffe gegen Covid-19 längst gelaufen zu sein scheine und die mRNA-Vakzin-Hersteller BioNTech und Moderna in den westlichen Märkten den Großteil der Einnahmen für sich beanspruchen würden, sei der Wettbewerb um Medikamente noch in vollem Gange. Dies könnte sich nun jedoch ändern. So habe der US-Pharmakonzern Merck & Co. am 01.10.2021 bekannt gegeben, Erfolge bei der Behandlung von Covid-19-Patienten mit einem neuen Medikament (Molnupiravir) erzielt zu haben.Laut dem "Handelsblatt" sei die Anzahl der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle durch die Einnahme des Medikaments um die Hälfte gesunken. Damit schneide das Präparat nur unwesentlich schlechter ab als die Antikörperprodukte, welche gemeinhin eine Wirksamkeit von rund 70 Prozent hätten. Aus diesem Grund wolle der Pharmakonzern in den USA schnellstmöglich die Zulassung des Medikamentes beantragen.Die Zulassung wäre ein großer Erfolg im Kampf gegen die Pandemie. Das Medikament solle dabei zweimal täglich eingenommen werden, jeweils vier Pillen. Dabei solle es laut Merck & Co. genügen, wenn die Pille innerhalb von fünf Tagen nach Auftreten der ersten Symptome eingenommen werde. So hätten an der Studie 775 erwachsene Personen teilgenommen, die aufgrund von Fettleibigkeit, Diabetes oder Herzerkrankungen zur Risikogruppe gehört hätten. Nur 7,3 Prozent der Patienten, die das Medikament erhalten hätten, hätten ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen oder seien innerhalb von 30 Tagen gestorben. Bei der Kontrollgruppe hingegen hätten sich die Zahlen auf 14,1 Prozent belaufen. Diese Zahlen würden das Unternehmen motivieren, möglichst bald eine Notfallzulassung des Produkts zu beantragen.Scott Gottlieb, ehemaliger FDA-Vorsitzende und Aufsichtsrat bei Pfizer , spreche von einem phänomenalen Ergebnis. "Dies ist ein grundsätzlicher Game-Changer". Dabei müsse beachtet werden, dass das Medikament an Risikopatienten getestet worden sei.Neben Merck & Co. würden aktuell laut dem "Handelsblatt" noch Pfizer und Atea Pharmaceuticals in Zusammenarbeit mit Roche ebenfalls ein Medikament entwickeln. Durch den Erfolg in der Studie dürfte sich Merck & Co. jedoch in eine vorteilhafte Ausgangslage positioniert haben, habe die "NZZ" verkündet. So sei das Unternehmen nach Bekanntgabe der vorläufigen Angaben im Tagesverlauf um 8,37% am Markt gestiegen. Besonders die einfache Verabreichung im Gegensatz zu Impfstoffen sowie die günstigeren Herstellungskosten sehe man hier als großen Vorteil. So habe Merck & Co. am 4. Oktober ein neues Zwölf-Monats-Hoch erreicht, berichte boerse.de.Dies habe bei den Impfstoffherstellern Moderna und BioNTech vergangenen Freitag für eine starke Kurskorrektur gesorgt. Auch andere Impfstoffhersteller, die aktuell noch in der Entwicklung seien, wie CureVac Novavax und Valneva hätten vergangenen Freitag Kurskorrekturen in Kauf nehmen müssen. Dies könnte laut "Der Aktionär" damit zusammenhängen, dass die Impfbereitschaft im Falle einer Zulassung sinken könnte, denn im Falle eines schweren Verlaufs wäre eine potenziell wirksame Behandlung verfügbar.Die Merck & Co.-Aktie werde aktuell bei USD 80,40 (06.10.2021) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei USD 83,10 (04.10.2021), das Jahrestief bei USD 67,03 (04.03.2021) gelegen. Bei Bloomberg würden 17 Analysten die Aktie auf "buy" und sechs Analyst auf "hold" setzen, null Analysten würden die Aktie auf "sell" setzen. Das Zwölf-Monats-Kursziel werde aktuell auf USD 94,20 gesetzt. (Analyse vom 06.10.2021)