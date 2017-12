ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2016 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,0 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (04.12.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktie ist nicht ganz aus dem Schneider - ChartanalyseAktien des weltweit tätigen Chemie- und Pharmakonzerns Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) wurden nach einem missglückten Ausbruch über die Jahreshochs aus 2015 von 111,85 Euro ab Mai 2017 deutlich abverkauft und bewegten sich in den letzten Wochen auf die Unterstützung von rund 90,00 Euro zu, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Im Zusammenspiel mit den Vorhochs aus Juli 2016 habe sogar eine Aktivierung einer größeren SKS-Trendwendeformation gedroht, deren Nackenlinie ebenfalls um 90,00 Euro anzutreffen sei. Doch vergangene Woche habe seitens der Bullen ein Abverkauf abgewendet werden können, sodass nun wieder steigende Kursnotierungen das Kursgeschehen auf Sicht der nächsten Wochen beherrschen könnten. Noch aber müssten gewisse Bedingungen erfüllt werden, damit die Erholungsbewegung so richtig in Fahrt komme.Ausgehend von einer fortgesetzten Stabilisierung der Merck-Aktie seien kurzfristige Gewinne bis auf das Niveau von zunächst 91,56 Euro anzunehmen. Aber nur ein nachhaltiger Ausbruch mindestens über die 50-Tage-Durchschnittslinie um 92,31 Euro könne tatsächlich für ein größeres Kaufsignal sorgen und Papiere von Merck bis in den Bereich von 98,00 Euro hoch drücken. Spätestens um 100,00 Euro werden wieder größere Gewinnmitnahmen erwartet, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 04.12.2017)XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:90,43 EUR +1,16% (04.12.2017, 16:06)Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:90,20 EUR +0,51% (04.12.2017, 16:19)