Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

102,571 EUR -0,16% (27.01.2017, 14:19)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2015 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 12,8 Mrd. EUR.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (27.01.2017/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktie mit Tendenz zur Seitwärtsentwicklung - AktienanalyseDem deutschen Pharmakonzern Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) könnte ein aufregendes Jahr bevorstehen, so die Analysten von BNP Paribas in einer aktuellen Veröffentlichung.Bei seinem lukrativsten Medikament, dem Multiple-Sklerose-Mittel Rebif, habe das Unternehmen bereits Marktanteile an die Konkurrenz verloren und auch für das Krebsarzneimittel Erbitux, eine weitere tragende Säule der Pharmasparte, rechne das Unternehmen mit einer Stagnation der Verkaufszahlen in diesem Jahr. Beim drittstärksten Umsatzbringer, dem Fruchtbarkeitsmittel Gonal-f, rechne Merck immerhin noch mit einem einstelligen Umsatzwachstum, während hier im Jahr 2016 noch ein Plus von 13,8 Prozent habe verbucht werden können.Trotz der eingetrübten Verkaufsaussichten stelle das Unternehmen weiter die Weichen für die Zukunft. Anfang Januar habe Merck die Übernahme von BioControl Systems bekannt gegeben und baue damit sein Portfolio im Bereich Lebensmittelsicherheit weiter aus. Ebenfalls im Januar habe Merck das Richtfest seines neuen Innovationszentrums gefeiert. Bis 2020 plane der Konzern insgesamt Investitionen von rund einer Milliarde Euro am Hauptstandort Darmstadt.Der Aktienkurs bewege sich derweil weiter nahe am Jahreshoch von 103,84 Euro, allerdings lande Merck in diesem Jahr mit einem Plus von rund zwei Prozent beim Performanceranking aller DAX-Aktien nur im Mittelfeld. Nach der Kursrally Ende 2016 tendiert die Merck-Aktie zu einer Seitwärtsentwicklung, so die Analysten von BNP Paribas. (Ausgabe vom 27.01.2017)XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:103,00 EUR +0,19% (27.01.2017, 14:56)