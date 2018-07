XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

85,14 EUR +1,00% (03.07.2018, 15:13)



Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

85,00 EUR +0,90% (03.07.2018, 15:29)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,3 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (03.07.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) unter die Lupe.Merck möchte sein schwächelndes Geschäft mit Spezialmaterialien auf den Wachstumskurs zurückbringen. Der Segment bündle das Spezialchemikaliengeschäft von Merck und liefere Lösungen für Displays, Computerchips und Oberflächen aller Art. Performance Materials habe im Jahr 2017 mit 2,4 Mrd. Euro rund 16% des Konzernumsatzes beigesteuert. Merck erwarte ab 2020 wieder ein Ergebniswachstum des Unternehmensbereichs.Große Hoffnungen setze Spartenchef Kai Beckmann in das Geschäft mit der Elektronikindustrie. "Wir haben mit "Bright Future" ein Transformations-Programm auf den Weg gebracht, das Performance Materials wieder auf Wachstum ausrichten soll. Wir wollen unsere Position als führender Lösungsanbieter für die Elektronikindustrie weiter ausbauen. Um dies zu erreichen, werden wir uns noch stärker an den Bedarfen dieses wichtigen Zukunftsmarktes ausrichten und marktorientierte Innovationen vorantreiben", so Beckmann.An der Börse würden die Nachrichten gut aufgenommen. Das Wertpapier gewinne 1,7 Prozent auf 85,70 Euro. Ohnehin habe es sich bereits im Wochenvergleich stark gezeigt. Hier rangiere es mit einem Plus von rund 3% auf Platz 5 der besten DAX-Werte hinter Covestro, Beiersdorf, RWE und Linde. Aus charttechnischer Sicht wäre jetzt wichtig, dass die 200-Tage-Linie zurückerobert werden könne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Merck-Aktie: