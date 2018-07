Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,3 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (04.07.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Chemie- und Pharmakonzerns Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF).Das Unternehmen habe das angekündigte Strategie-Update für sein Spezialchemiegeschäft (Anteil am Konzernumsatz 2017: 16%; am bereinigten EBITDA: 22%) vorgelegt, welches letztlich durch Schwierigkeiten im Geschäft mit Flüssigkristallen unter Druck gestanden habe. In diesem Teilbereich rechne Merck auch künftig mit einer rückläufigen Entwicklung. Für das Segment Performance Materials als Ganzes stelle man ab 2020 jedoch wieder ein organisches Umsatzwachstum (CAGR 2019 bis 2022: +2% bis +3%) in Aussicht. Die bereinigte EBITDA-Marge solle dann dauerhaft ca. 30% (2017: 40,1%) betragen. Das Wachstum solle dabei vor allem vom Geschäft mit Halbleitermaterialien getragen werden.Für 2019 werde auf Konzernebene weiterhin mit einem Anstieg von Umsatz, bereinigtem EBITDA und bereinigter EBITDA-Marge ggü. 2018 gerechnet. Dabei sollten die Segmente Healthcare und Life Science den erwarteten Ergebnisrückgang bei Performance Materials ausgleichen. Das neue Konzept sehe u.a. eine verstärkte Kundenausrichtung und Positionierung in der Elektronikindustrie vor. Das Flüssigkristallgeschäft werde künftig auf Profitabilitätssteigerungen statt auf Wachstum ausgerichtet sein. In den Zukunftsbereichen solle künftig auch über Akquisitionen Wachstum generiert werden. Alles in allem seien die Pläne des Managements ohne größere Überraschungen geblieben und würden plausibel erscheinen. Ob der Turnaround im Geschäftsbereich Display Solutions nachhaltig gelingen werde, hänge entscheidend von der Entwicklung in China ab.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Merck-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel sei von 86,00 von 88,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 04.07.2018)Börsenplätze Merck-Aktie:XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:84,44 EUR -0,66% (04.07.2018, 09:45)