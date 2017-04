ISIN Merck-Aktie:

Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2016 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,0 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (26.04.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Merck-Aktie vor Ausbruch?! ChartanalyseDie Aufwärtsbewegung bei der Merck-Aktie (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) seit Ende März wurde vornehmlich von der Zulassung eines neuen Medikamentes getragen, dass sogar früher auf den Markt kommen könnte als gedacht und in den kommen Jahren damit Milliardenumsätze zuzutrauen sind, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Aktionäre würden sich ebenfalls erfreut zeigen und hätten das Wertpapier von Merck auf ein vorläufiges Jahreshoch bei 107,50 Euro zu Beginn dieses Monats aufwärts gedrückt. Ein zwischengeschaltete Aufsetzer bis knapp unter den gleitenden Durchschnitt EMA 50 habe aber zuvor noch vollzogen werden müssen, ehe die Merck-Aktie im gestrigen Handel wieder ihre Jahreshochs attackiert habe und sich sogar einige Punkte darüber habe hinwegsetzen können. Dennoch bleibe als übergeordnetes Kursziel das Jahreshoch aus 2015 bei 111,85 Euro nach wie vor gültig, bis wohin die Merck-Aktie in den kommenden Wochen noch steigen könnte. Einziges Manko, die kurzfristige Trendlinie seit Januar dieses Jahres, die erst noch mit einem dynamischen Ausbruch zur Oberseite überwunden werden muss - die Chancen hierfür stehen bei der aktuellen Kursdynamik jedoch sehr zugunsten der Bullen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 26.04.2017)Börsenplätze Merck-Aktie:107,60 EUR +0,51% (26.04.2017, 09:50)Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:107,75 EUR +0,81% (26.04.2017, 10:04)