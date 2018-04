Kursziel

Merck-Aktie

(EUR) Rating

Merck-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 105 outperform Bernstein Research Wimal Kapadia 11.04.2018 115 buy UBS Michael Leuchten 04.04.2018 90 neutral JPMorgan Richard Vosser 03.04.2018 90 hold Commerzbank Daniel Wendorff 27.03.2018 92 neutral Goldman Sachs Keyur Parekh 21.03.2018 85 hold Deutsche Bank Gunnar Romer 21.03.2018 106 buy Berenberg Bank Joseph Lockey 19.03.2018 101 kaufen LBBW Timo Kürschner 14.03.2018 106 buy Kepler Cheuvreux David Evans 12.03.2018 84 halten NordLB Thorsten Strauß 12.03.2018 - kaufen DZ BANK Peter Spengler 12.03.2018 85 hold S&P Capital IQ Ahmad Halim 09.03.2018 70 underweight Barclays Emily Field 09.03.2018 88 hold Société Générale Florent Cespedes 09.03.2018 85 neutral Credit Suisse - 09.03.2018 88 halten Independent Research Bernhard Weininger 08.03.2018 115 buy Warburg Research Ulrich Huwald 08.03.2018

XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

80,32 EUR -0,45% (11.04.2018, 16:31)



Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

80,16 EUR -0,94% (11.04.2018, 16:38)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,3 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (11.04.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Darmstadt (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Merck-Aktie (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) nach Bekanntgabe der Jahreszahlen 2017 zu? 115 oder 70 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Merck-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Chemie- und Pharmakonzern Merck KGaA hat am 8. März seine Jahreszahlen 2017 präsentiert. Merck habe seine Ziele für das Jahr 2017 erreicht und mit den Neuzulassungen zweier Medikamente wichtige strategische Erfolge erzielt, so das Unternehmen. Der Umsatz sei im Vergleich zum Vorjahr geklettert, während das EBITDA pre, belastet durch negative Währungseffekte, leicht gesunken sei."2017 war ein ordentliches Jahr für Merck. Wir haben uns in einem anspruchsvollen Umfeld gut behauptet und alle Ziele für das Jahr erreicht", habe Stefan Oschmann, Vorsitzender der Geschäftsleitung und CEO von Merck gesagt. "Wir halten daher Kurs und werden unsere innovationsgetriebenen Wachstumsstrategien für Healthcare, Life Science und Performance Materials gezielt weiter umsetzen. Ferner arbeiten wir weiter konsequent daran, den akquisitionsbedingten Verschuldungsgrad zügig zurückzufahren", so Oschmann weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Merck-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Dr. Timo Kürschner. Der Investmentanalyst der LBBW hat am 14.03. nach Zahlen sein Kursziel von 101 Euro bestätigt und die Merck-Aktie von "halten" auf "kaufen" heraufgestuft. Der Nettoumsatz von Merck habe in Q4 mit 3,8 Mrd. Euro auf Vorjahresniveau (organisch: +6%) stagniert, so der Analyst. Der Grund habe in einem negativen Währungseffekt gelegen, der das organische Wachstum praktisch aufgezehrt habe. Der Umsatzanstieg habe damit leicht über der Konsenserwartung (3,8 Mrd. Euro) gelegen.Hingegen hat Emily Field, Aktienanalystin der britischen Investmentbank Barclays, in einer Analyse vom 09.03. ihr Kursziel von 73 Euro auf 70 Euro reduziert und ihr "underweight"-Votum für den DAX-Titel bestätigt. 2018 werde ein weiteres herausforderndes Jahr für die Merck KGaA, so Field. Die Analystin habe ihre Gewinnerwartungen (EPS) für 2018 und 2019 gesenkt.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Merck-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Merck-Aktie: