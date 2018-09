Kursziel

Merck-Aktie

(EUR) Rating

Merck-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 92 neutral Goldman Sachs Keyur Parekh 04.09.2018 102 buy Berenberg Alistair Campbell 30.08.2018 100 hold Warburg Research Ulrich Huwald 28.08.2018 70 underweight Barclays Emily Field 24.08.2018 95 halten DZ BANK Peter Spengler 16.08.2018 100 buy Commerzbank Daniel Wendorff 14.08.2018 91 hold Deutsche Bank Gunnar Romer 13.08.2018 101 kaufen LBBW Dr. Timo Kürschner 10.08.2018 93 neutral Credit Suisse Rebekah Harper 10.08.2018 92 hold Société Générale Florent Cespedes 10.08.2018 89 hold S&P Capital IQ Wan Nurhayati 10.08.2018 105 outperform Bernstein Research Wimal Kapadia 10.08.2018 82 halten NordLB Thorsten Strauß 09.08.2018 91 halten Independent Research Bernhard Weininger 09.08.2018 90 neutral JPMorgan Richard Vosser 09.08.2018 115 buy UBS Michael Leuchten 09.08.2018 106 buy Kepler Cheuvreux David Evans 09.08.2018

Börsenplätze Merck-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Merck-Aktie:

88,22 EUR +0,62% (07.09.2018, 10:42)



Tradegate-Aktienkurs Merck-Aktie:

88,16 EUR +0,94% (07.09.2018, 10:59)



ISIN Merck-Aktie:

DE0006599905



WKN Merck-Aktie:

659990



Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MRK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Merck-Aktie:

MKGAF



Kurzprofil Merck KGaA:



Merck (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials. Rund 50.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologien weiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - von biopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder Multipler Sklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschung und Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oder LCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 15,3 Milliarden Euro.



Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz in Darmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt. (07.09.2018/ac/a/d)







Darmstadt (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Merck-Aktie (ISIN: DE0006599905, WKN: 659990, Ticker-Symbol: MRK, Nasdaq OTC-Symbol: MKGAF) nach Bekanntgabe der Q2-Zahlen zu? 115 oder 70 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Merck-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Chemie- und Pharmakonzern Merck KGaA hat am 9. August die Zahlen für das zweite Quartal 2018 präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 9. August zu entnehmen ist, hat der Pharma- und Spezialchemiekonzern nach einem gedämpften Jahresstart in Q2 beim Umsatz etwas an Fahrt gewonnen. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis sei allerdings noch stärker zurückgegangen als von Analysten befürchtet. Für 2018, das ein Übergangsjahr werden solle, erwarte Merck nun immerhin etwas weniger Gegenwind von den Wechselkursen, wie das Unternehmen mitgeteilt habe.Im Berichtszeitraum von April bis Juni hätten die Erlöse mit 3,71 Milliarden Euro mit einem halben Prozent leicht über dem Vorjahreswert gelegen. Dieses Wachstum sei vor allem vom Laborgeschäft und der Pharmasparte getragen worden. Das von asiatischer Konkurrenz bedrohte Geschäft mit Flüssigkristallen habe unterdessen weiter mit sinkenden Preisen gekämpft. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA pre) sei vor allem wegen Währungseffekten um knapp 14 Prozent auf 920 Millionen Euro gesunken. Als Gewinn unter dem Strich verblieben Merck 247 Millionen Euro - ein Jahr zuvor waren es noch 426 Millionen Euro gewesen, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Merck-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von David Evans. Der Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux hat am 09.08. nach Q2-Zahlen das Kursziel von 106 Euro und das "buy"-Rating für den DAX-Titel bestätigt. Die Kennziffern von Merck seien uneinheitlich ausgefallen, so der Analyst. Der bestätigte Ausblick zeige, dass der Konzern weiter auf Kurs sei.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Merck-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Merck-Aktie auf einen Blick: