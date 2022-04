Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (27.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Autobauer Mercedes-Benz verdiene weiter kräftig an hohen Verkaufspreisen und mache damit die widrigen Bedingungen aus der Chipkrise und dem Ukraine-Krieg großteils wett. Der Umsatz des Konzerns aus fortgeführten Geschäften sei im ersten Quartal um sechs Prozent auf 34,9 Milliarden Euro gestiegen, wie der DAX -Konzern am Mittwoch in Stuttgart mitgeteilt habe.Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern sei dank des guten Preisumfelds für Neu- und Gebrauchtwagen sowie wegen Kosteneinschnitten um 19 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro geklettert, wenn man nur die Geschäfte betrachte, die Mercedes nach der Abspaltung des Lkw-Konzernteils Daimler Truck weiterführe. Damit habe Mercedes-Benz die Prognosen übertreffen können. Erwartet worden seien am Markt ein Umsatz von 33,6 Milliarden Euro sowie ein Ergebnis von 4,9 Milliarden Euro.Die Pkw-Sparte habe mit 16,4 Prozent vom Umsatz eine für die Branche sehr hohe bereinigte operative Gewinnmarge erzielt. Das Management um Vorstandschef Ola Källenius habe die Jahresprognosen bestätigt.Unter dem Strich habe für die Aktionäre ein Gewinn von 3,5 Milliarden Euro gestanden, was knapp ein Fünftel weniger gewesen sei als ein Jahr zuvor. Für den teilweisen Rückzug aus den Geschäften in Russland habe der Konzern 709 Millionen Euro aufwenden müssen, 281 Millionen Euro seien für die Dieselaffäre fällig geworden. Demgegenüber habe ein Verkaufsgewinn von 918 Millionen Euro für den Verkauf von Niederlassungen in Kanada gestanden. Aus dem fortgeführten Geschäft habe Mercedes aber dennoch einen kleinen Gewinnanstieg erzielt.Die Aktie von Mercedes-Benz könne am Morgen auf der Handelsplattform Lang & Schwarz deutlich zulegen. Mehr als drei Prozent gehe es nach oben. "Der Aktionär" bleibe langfristig zuversichtlich für den Titel. Eine starke Unterstützung für die Aktie verläuft bei 58,50 Euro, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur Mercedes-Benz Group-Aktie. (Analyse vom 27.04.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.