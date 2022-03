Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an. (03.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Vor dem Hintergrund des russischen Angriffs auf die Ukraine ziehe ein weiterer deutscher Autobauer die Reißleine. Mercedes-Benz stelle seine Exporte nach Russland sowie die Fertigung dort zunächst ein. Das habe das Unternehmen am Mittwochabend mitgeteilt. "Mercedes-Benz wird bis auf Weiteres den Export von Pkw und Vans nach Russland sowie die lokale Fertigung in Russland einstellen", heiße es einer kurzen Mitteilung. Weitere Details seien nicht genannt worden. Mercedes-Benz habe vor knapp drei Jahren sein erstes Pkw-Werk unweit von Moskau eingeweiht.Man arbeite u.a. mit Zulieferern in der Ukraine zusammen, die verschiedene Komponenten für die Fahrzeugproduktion liefern würden, habe der Autobauer am Mittwoch weiter mitgeteilt. "Wir beobachten die Situation genau und sind in engem Kontakt mit unseren Lieferanten, um gemeinsam intensiv an Lösungen zur Absicherung unserer Lieferketten zu arbeiten." Dazu gehöre u.a. auch die Verlagerung von Produktionsumfängen an andere Standorte der Zulieferer. Außerdem werde von der kommenden Woche an vorübergehend die Schichtplanung in einzelnen Werken angepasst. Ausfälle sollten "bestmöglich" vermieden werden, habe das Unternehmen mitgeteilt und betont: "Derzeit laufen unsere Werke weltweit."Als Schlüsselindustrie in Deutschland könnten die Folgen des Ukraine-Kriegs die deutsche Autoindustrie schwer treffen, denn es würden auch wichtige Teile und Rohstoffe fehlen. Durch die Kriegshandlungen Russlands würden Lieferketten unterbrochen, habe der Verband der Automobilindustrie (VDA) mitgeteilt. Der Transport sei eingeschränkt, die Produktion in Zulieferbetrieben falle aus. Ein verlässlicher Ausblick sei schwierig.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link