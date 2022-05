Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (24.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Der Autokonzern habe vor Kurzem den lang erwarteten und von vielen Experten geforderten Kapitalmarkttag veranstaltet. Vorstand Ola Källenius habe dabei ausführlich dargestellt, wie die Bewertung der Aktie wieder das Niveau eines vollwertigen Premium-Herstellers erreichen solle. Nun würden sich die Analysten zu Wort melden.Berenberg habe die Kaufempfehlung mit Ziel 90 Euro für die Mercedes-Benz Group-Aktie nach dem Kapitalmarkttag bestätigt. Der Autobauer dürfte hohe Margen und einen hohen Free Cashflow aufrechterhalten können, so Analyst Adrian Yanoshik. Zudem werde die Aktie sehr günstig gehandelt.Die US-Bank JPMorgan habe den Autotitel nach der Veranstaltung auf "overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Alles in allem sei es ein exzellenter Investorentag gewesen, der die Messlatte für Luxus- und Premium-Autobauer sehr hoch gelegt habe.Warburg Research ("buy") sehe die Papiere des schwäbischen Autobauers weiter bei 99 Euro fair bewertet. Die Strategie eines reinen Luxusauto-Herstellers unterstütze die avisierten höheren Margenziele des Konzerns, so Analyst Marc-Rene Tonn.Mercedes verfolge unter Källenius eine klare Strategie, um noch profitabler zu werden. Die Fokussierung auf margenstarke Luxusmodelle werde von den Analysten begrüßt. Hinzu komme die mittlerweile starke Positionierung im Elektrosegment, die dieses Jahr mit neuen Modellen weiter ausgebaut werden solle.Anleger können auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends Richtung 75 Euro spekulieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär". Mit dem Überwinden der 200-Tage-Linie bei 66,97 Euro würde ein frisches Kaufsignal generiert. (Analyse vom 24.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)