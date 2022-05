Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

62,50 EUR -1,48% (05.05.2022, 10:46)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

62,58 EUR +0,40% (05.05.2022, 10:31)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (05.05.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mercedes-Benz sei wie andere Hersteller von Versorgungsengpässen bei Halbleitern betroffen. "Die Lage sollte sich dieses Jahr verbessern", mache allerdings Vorstand Ola Källenius auf der Hauptversammlung am Freitag Hoffnung. Aus charttechnischer Sicht jedoch zeige die Akte derzeit eher ein gemischtes Bild.Die Aktien von Mercedes würden sich aktuell in einer schwierigen Gesamtsituation befinden. Zwar habe die Rückkehr in den von November 2021 bis April 2022 intakten Abwärtsmodus verhindert werden können, das nachhaltige Überschreiten der 66,48 Euro-Hürde habe allerdings fehlgeschlagen."Damit bleibt der Abwärtsdruck vorerst erhalten. Auch deswegen, weil aktuell die 38-Tage-Linie bei 63,45 Euro unterhandelt wurde. Der Test des 61,8-Fibonacci-Retracements (62,51 Euro) ist möglich, auch wenn es am Donnerstag wieder deutlich nach oben geht. Zudem ist die Markttechnik alles andere als erfreulich. Der Trendfolge-Indikator MACD signalisiert ein Verkaufssignal. Die Wolke ("Kumo") des Ichimoku-Kinko-Hyo wurde am 02.05.2022 mittels eines Erschöpfungs-Gaps nach unten verlassen. Seitdem zeugen drei Dojis in Folge von deutlicher Unsicherheit und Nervosität", so Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Donner & Reuschel.Charttechnisch bleibe die Lage angespannt. Aus fundamentaler Sicht sei die Mercedes-Story allerdings weiterhin intakt. Mercedes-Vorstand Ola Källenius werde mit seinem Team nach dem EQS im laufenden Jahr noch den EQE und den SUV EQB ausrollen. Es sei davon auszugehen, dass Mercedes deshalb auch in Zukunft von einem Anstieg des durchschnittlichen Umsatzes pro Fahrzeug profitieren werde. Dieser sei pro Fahrzeug zwischen 2019 und 2021 um 26 Prozent auf 49 800 Euro geklettert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.