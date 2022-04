Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

62,68 EUR +1,00% (12.04.2022, 18:32)



XETRA-Aktienkurs Mercedes-Benz Group-Aktie:

62,50 EUR +0,18% (12.04.2022, 17:36)



ISIN Mercedes-Benz Group-Aktie:

DE0007100000



WKN Mercedes-Benz Group-Aktie:

710000



Ticker-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

MBG



NASDAQ OTC-Symbol Mercedes-Benz Group-Aktie:

DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (12.04.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Mercedes-Benz Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) unter die Lupe.Mercedes-Benz strebe sowohl bei elektrischen Fahren als auch bei der Fahrzeug-Software eine Führungsrolle an. Allerdings habe das Unternehmen vor allem bei der Elektromobilität noch einiges aufzuholen, aktuell liege der Anteil rein elektrischer Modelle am Gesamtabsatz lediglich bei 4,1 Prozent. Um die Entwicklung dorthin zu beschleunigen, würden die Stuttgarter mehr als 200 Millionen Euro investieren.In Sindelfingen solle im Mercedes Technology Center in einen Electric Software Hub investiert werden. Dort würden zahlreiche Funktionen zu Software, Hardware, System-Integration und Testing unter einem Dach gebündelt. So werde die Transformation von Mercedes beschleunigt.Der Electric Software Hub bringe die beiden strategischen Schlüsselthemen, Elektromobilität und Fahrzeug-Software, für die Zukunft von Mercedes-Benz zusammen. Dort sollten rund 1.000 neue Stellen für Software-Entwickler und bis zu 2.000 Stellen für Forschung und Entwicklung entstehen.Mit der zunehmenden Digitalisierung würden die Steuergeräte im Fahrzeug immer komplexere Aufgaben übernehmen. Damit werde laut Mercedes die Integration aller Komponenten an Bedeutung gewinnen. In dem Electric Software Hub sollten die Beschäftigten sicherstellen, dass alle Hard- und Software-Komponenten, die in der Forschung und Entwicklung entstünden, perfekt funktionieren und reibungslos zusammenspielen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Mercedes-Benz.