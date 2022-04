Kursziel

Mercedes-Benz Group Firma Aktienanalyst Datum: 95,00 Overweight Barclays Erwann Dagorne 22.04.2022 88,00 Outperform RBC Capital Markets Tom Narayan 20.04.2022 83,00 Outperform Credit Suisse Richard Carlson 19.04.2022 90,00 Buy UBS Patrick Hummel 18.04.2022 86,00 Conviction Buy List Goldman Sachs George Galliers 13.04.2022 66,00 Hold Jefferies Philippe Houchois 10.04.2022 105,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 31.03.2022 90,00 Buy Berenberg Tammy Qiu 17.03.2022 78,00 Kaufen DZ BANK Michael Punzet 16.03.2022

64,97 EUR +0,73% (26.04.2022, 08:21)



63,83 EUR -1,39% (25.04.2022)



DE0007100000



710000



MBG



DDAIF



Kurzprofil Mercedes-Benz Group AG:



Die Mercedes-Benz Group AG (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) ist eines der erfolgreichsten Automobilunternehmen der Welt. Mit der Mercedes-Benz AG gehört man zu den größten Anbietern von Premium- und Luxus-Pkw und Vans. Die Mercedes-Benz Mobility AG bietet Finanzierung, Leasing, Flottenmanagement, Geldanlagen, die Vermittlung von Versicherungen sowie innovative Mobilitätsdienstleistungen an.



Mercedes-Benz vertreibt seine Fahrzeuge und Dienstleistungen in nahezu allen Ländern der Welt und hat Produktionsstätten in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Zum Markenportfolio zählen neben Mercedes-Benz, der wertvollsten Luxus-Automobilmarke der Welt (Quelle: Interbrand-Studie, 20.10.2020), sowie Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ und Mercedes me auch die Marken von Mercedes-Benz Mobility: Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial Services, und Athlon. (26.04.2022/ac/a/d)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Mercedes-Benz Group-Aktie (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 105,00 oder 66,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Mercedes-Benz Group-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Mercedes-Benz Group AG wird am 27.04.2022 ihre Zahlen für das erste Quartal 2022 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Mercedes-Benz Group-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der Deutschen Bank, Tim Rokossa, in einer Studie vom 31.03.2022 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat die Einstufung auf "buy" belassen. Das Kursziel wurde von 110,00 auf 105,00 Euro gesenkt. Bis zum Ausbruch des Ukraine-Kriegs hätten Nachfrage und Produktion die optimistische Erwartung an 2022 noch übertroffen, so der Analyst im Ausblick auf die Berichtssaison der Autobranche. Seither hätten massiv gestiegene Rohstoffpreise und neue Covid-Probleme für weitere Produktionsschwankungen gesorgt. Rokossa rechne dennoch mit einem soliden Quartal und sogar starken Ergebnissen bei manchen Marken. Die Ausblicke könnten aber vorsichtiger werden.Die niedrigste Kursprognose für die Mercedes-Benz Group-Aktie kommt von Jefferies. Analyst Philippe Houchois hat sie am 10.04.2022 vor der Berichtssaison der europäischen Automobilhersteller weiterhin mit dem Votum "hold" bewertet. Das Kursziel wurde bei 66,00 Euro belassen. Die europäischen Automobilhersteller sollten im ersten Quartal relativ solide abgeschnitten haben und das untere Ende ihrer Unternehmensziele erreichen, so Houchois. Der Auftragseingang dürfte die Resultate weiterhin gestützt haben und die Lieferkettenprobleme sollten sich im zweiten Halbjahr entspannen. Angesichts struktureller Herausforderungen und fehlender zyklischer Unterstützung durch die Gewinnentwicklung oder Bilanzsanierungen blicke der Experte weiterhin vorsichtig auf die Branche.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Mercedes-Benz Group-Aktie?Börsenplätze Mercedes-Benz Group-Aktie: