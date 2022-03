Börsenplätze Mensch und Maschine-Aktie:



Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (23.03.2022/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Mensch und Maschine-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) weiterhin stark zu kaufen.Mensch und Maschine besteche seit vielen Jahren mit hohem Wachstum und steigenden Margen. Ermöglicht werde dies durch die Kombination aus attraktiven Zielmärkten, technologisch führenden Produkten, einer durchdachten und konsequent umgesetzten Wachstumsstrategie und nicht zuletzt einer konsequent auf das Thema Profitabilität ausgerichteten Unternehmenskultur.Die damit erzielten Erfolge seien beeindruckend: Allein in den letzten fünf Jahren sei der Umsatz um zwei Drittel gesteigert und das EBIT währenddessen um fast 130 Prozent sowie der Jahresüberschuss um 150 Prozent erhöht worden. Diese Dynamik traue sich MuM auch in der Zukunft zu und wolle den Gewinn je Aktie bis 2025/2026 erneut verdoppeln.Die starke Wachstumsdynamik und die ausgesprochene Cashflow-Stärke des Geschäftsmodells nutze MuM für eine sehr aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik, in den letzten Jahren seien zwischen 85 und 96 Prozent der jeweiligen Gewinne an die Anteilseigner ausgekehrt worden. Trotzdem weise die Bilanz mit einer Eigenkapitalquote von 58 Prozent und einer Nettoliquidität exzellente Werte auf.Der Analyst habe seine Schätzungen aus Vorsicht zwar - innerhalb der Prognosespanne - etwas reduziert, sehe aber dennoch ein attraktives Kurspotenzial bis 71,00 Euro. Das Kursziel werde von 73,40 auf 71,00 Euro reduziert.In Verbindung mit der geringen Schätzunsicherheit rechtfertigt dies weiterhin das Urteil "strong buy", so Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research. (Analyse vom 23.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link