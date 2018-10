Xetra-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/ Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (23.10.2018/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Mensch und Maschine-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des CAD/CAM-Spezialisten Mensch und Maschine SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM).Der positive Trend von Mensch und Maschine halte auch in dem etwas unsicherer gewordenen Umfeld an. Getragen von der ungebrochen starken Nachfrage nach den eigenen Softwareprodukten und Dienstleistungen sowie von den nun sichtbar werdenden positiven Effekten des Preismodellwechsels bei Autodesk habe MuM im dritten Quartal das Wachstumstempo sogar weiter erhöht. Bei einem Umsatzwachstum um fast 23 Prozent habe das EBITDA um mehr als die Hälfte und das EBIT sogar um fast 70 Prozent verbessert werden können. In Summe der ersten neun Monate habe daraus ein Umsatzwachstum um 16 Prozent und eine Gewinnsteigerung um über 40 Prozent resultiert.Auch für die nächsten Monate und Jahre zeige sich das Unternehmen sehr zuversichtlich und habe auf dieser Basis seine Prognosen, die ein sehr hohes Gewinnwachstum erwarten lassen würden, bestätigt. Bezogen auf das laufende Jahr halte Jakubowski sogar ein Übertreffen der Prognosespanne für wahrscheinlich und habe deswegen seine Schätzungen oberhalb der Unternehmens-Guidance belassen. Auf dieser Basis sehe der Analyst den fairen Wert nun bei 31,30 Euro je Aktie, was gegenüber dem aktuellen Börsenkurs ein Aufwärtspotenzial von 17 Prozent signalisiere. Für den Befund der attraktiven Bewertung spreche auch die geschätzte Dividendenrendite von 2,6 Prozent. Da sich MuM in der Vergangenheit an der Marke von 2 Prozent für die Aktienrückkäufe orientiert habe, sehe der Analyst den Aktienkurs auf dem aktuellen Niveau zudem gut abgesichert.Unser Urteil für die Mensch und Maschine-Aktie bleibt deswegen weiterhin "buy", so Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research. Das Kursziel werde von 30,80 Euro auf 31,30 Euro erhöht. (Analyse vom 23.10.2018)