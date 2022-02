Tradegate-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (11.02.2022/ac/a/nw)

Münster (www.aktiencheck.de) - Mensch und Maschine-Aktienanalyse von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) und erhöht das Kursziel von 70 auf 73,40 Euro.Mit den vorläufigen Zahlen für 2021 habe Mensch und Maschine das nächste erfolgreiche Jahr absolviert und neue Umsatz- und vor allem Ergebnisrekorde aufgestellt. Der Umsatz, der im Vorjahr Corona-bedingt noch minimal gesunken sei, habe sich um 9 Prozent auf 266 Mio. Euro erhöht, während das EBIT und der Jahresüberschuss erneut zweistellig habe zulegen können. Gegenüber dem letzten Vor-Corona-Jahr 2019 habe MuM die EBIT-Marge damit um 1,9 Prozentpunkte auf nun 13,0 Prozent steigern können. Vor dem Hintergrund dieser Zahlen und der ebenfalls sehr starken Cashflow-Entwicklung wolle MuM, wie schon im Herbst angedeutet, die Dividende um 20 Prozent auf 1,20 Euro je Aktie erhöhen. Gleichzeitig habe das Unternehmen eine Prognose für 2022 und für die weitere Zukunft vorgelegt, die eine Fortsetzung der steilen Aufwärtstrends bei Umsatz, Gewinn und Dividende in Aussicht stelle. Darin traue sich MuM zu, innerhalb der nächsten vier bis fünf Jahre die nächste Gewinnverdopplung auf dann mehr als 2,50 Euro je Aktie zu erreichen.Diese Langfristprognose sei weitgehend deckungsgleich mit dem Szenario, welches SMC Research schon bisher seinen Schätzungen zugrunde gelegt habe. Insofern habe SMC Research diese weitgehend unverändert gelassen. Der letztjährige Gewinn sei zwar etwas unter den Erwartungen von SMC Research ausgefallen, doch handele es sich dabei um eine Abweichung innerhalb der Prognose. SMC Research habe deswegen zwar auch seine Gewinnschätzung für 2022 etwas vorsichtiger formuliert, doch sei dessen Wirkung auf sein Kursziel von dem Roll-over-Effekt aus der Umstellung des Modells auf das neue Basisjahr 2022 mehr als kompensiert. Dadurch habe sich das Kursziel weiter auf 73,40 Euro erhöht, was in Verbindung mit dem jüngsten marktbedingten Kursrücksetzer für die Aktie nun ein hohes Aufwärtspotenzial von über 30 Prozent signalisiere.In Erwartung der Fortsetzung der erfolgreichen Entwicklung bestätigt Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, deswegen sein Urteil "strong buy" für die Mensch und Maschine-Aktie. (Analyse vom 11.02.2022)Börsenplätze Mensch und Maschine-Aktie: