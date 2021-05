Langfristig erscheint ein Investment auch mit Blick auf die zu erwartenden hohen Dividenden dennoch weiterhin interessant, so Matthias Wahler. Für einen Einstieg sollte jedoch einer der immer wieder zu beobachtenden Kursrückschläge abgewartet werden. (Ausgabe 5/2021)



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/ Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (19.05.2021/ac/a/nw)



München (www.aktiencheck.de) - Mensch und Maschine-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":MuM (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von CAD-/CAM-/CAE-/PDM- und BIM-Lösungen, die in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz kommen, so Matthias Wahler von der SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. innerhalb des Online-Magazins "AnlegerPlus News".CAD, CAM und CAE stehe für computerunterstützte Lösungen für Design, Manufacturing und Engineering. Bei PDM handle es sich um Angebote für das Datenmanagement im Industriebereich. BIM bedeute Building Information Management, mit dessen Hilfe im Baubereich alle Gewerke gleichzeitig bearbeitet werden könnten.Eines der Kernprodukte von MuM sei die Produktlinie "hyperMill" der Tochtergesellschaft Open Mind, mit der Werkzeugmaschinen durch "schlauere" Bewegungen um bis zu 90% schneller werden sollten. Im neuen Bereich 3D-Metalldruck könne die Effizienz durch die Automatisierung bisher manueller Fertigungsschritte laut MuM sogar um den Faktor 100 beschleunigt werden. Das Tochterunternehmen SOFiSTiK biete BIM-Lösungen für anspruchsvolle Brücken- und Tunnelprojekte an, die beispielsweise bei der neuen Bosporus-Brücke zum Einsatz gekommen seien.Der Umsatz von MuM habe sich im Geschäftsjahr 2020 mit 244 Mio. Euro fast auf Vorjahresniveau (246 Mio. Euro) bewegt. An einen Anstieg um 24% im ersten Quartal 2020 hätten sich Corona-bedingt drei schwächere Quartale angeschlossen, sodass der Gesamtjahresumsatz unter dem Strich fast unverändert geblieben sei. Das EBIT habe man 2020 dennoch im Vergleich zum Vorjahr um 10% auf 19,1 Mio. Euro steigern können, die operative Marge habe sich auf 25,3% (Vj. 23,1%) verbessert.Als Erklärung für die Ergebniszahlen habe Firmenchef und Großaktionär Adi Drotleff im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung (HV) am 11. Mai auf die hohe Kostenelastizität verwiesen. Mit Beginn der Pandemie seien keine neuen Mitarbeiter eingestellt worden. Hinzu seien deutlich reduzierte Messe- und Reiseaufwendungen gekommen. Bereits ab dem dritten Quartal sei dadurch wieder eine spürbare Margenverbesserung zu verzeichnen gewesen.Im ersten Quartal 2021 habe der MuM-Umsatz mit 72,3 Mio. Euro um 8% unter dem noch kaum von der Pandemie beeinflussten Vorjahreswert gelegen. Das EBIT habe mit 11,2 Mio. Euro ein neues Rekordniveau erreicht, obwohl sich das Neugeschäft noch nicht vollständig erholt habe. Der Cashflow habe um 22% auf 16,6 Mio. Euro zugelegt. Nach diesem erfolgreichen Start habe sich Drotleff auf der HV optimistisch für den weiteren Jahresverlauf gezeigt. Er erwarte im Gesamtjahr ein Ergebnis je Aktie zwischen 1,25 und 1,35 Euro, wovon wieder der größte Teil ausgeschüttet werden solle.Nach Überzeugung des Firmengründers sei es in Zeiten von Negativzinsen nur wenig sinnvoll, zu viel Geld im Unternehmen zu behalten, nachdem kontinuierlich hohe Mittelzuflüsse generiert würden. Mittel- und langfristig sei der Firmenchef ebenfalls zuversichtlich. Ab 2022 sollten Umsatz und Rohertrag um 8 bis 12% p. a. ausgeweitet, das Ergebnis je Aktie um 18 bis 24% p. a. gesteigert und die Dividende jedes Jahr um 15 bis 20% erhöht werden.Eine solche Story komme am Kapitalmarkt gut an. Vom Corona-Crash im März 2020 habe sich die Aktie schnell wieder erholt. Aktuell notiere sie mit 59,50 Euro höher als vor dem Coronacrash. Beeindruckend sei insbesondere die längerfristige Entwicklung. Ausgehend von einem Niveau von 3,50 Euro vor zehn Jahren habe sich der Aktienkurs bis heute mehr als verfünfzehnfacht. Zudem seien über die letzten zehn Jahre, die aktuelle Ausschüttung eingerechnet, in Summe 4,50 Euro als Dividenden gezahlt worden. Auf dem aktuellen Niveau sei die Aktie trotz der genannten Wachstumsperspektiven mit einem KGV von etwa 40 ambitioniert bewertet.