Xetra-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

21,00 EUR -0,94% (19.02.2018, 14:07)



ISIN Mensch und Maschine-Aktie:

DE0006580806



WKN Mensch und Maschine-Aktie:

658080



Ticker-Symbol Mensch und Maschine-Aktie:

MUM



Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/ Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (19.02.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - Mensch und Maschine-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des CAD/CAM-Spezialisten Mensch und Maschine SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) von "halten" auf "kaufen" hoch.Nach dem vergleichsweise schwachen dritten Quartal, in dem Mensch und Maschine im Systemhaus-Segment letztmalig den negativen Effekt der Umstellung des Lizenzmodells durch Autodesk bemerkt habe, habe das vierte Quartal die erwartete Wachstumsbeschleunigung gebracht. Insgesamt hätten sich der Konzernumsatz um 14,1 Prozent und der Konzernrohertrag um 11,2 Prozent erhöht, so dass im Gesamtjahr bei einem leichten Umsatzrückgang um 3,9 Prozent ein Rohertragswachstum um 3,7 Prozent habe erreicht werden können. Auf dieser Basis und dank der konsequenten Kostendisziplin habe MuM die Margen deutlich erhöht und ein zweistelliges Wachstum der Gewinnkennzahlen erreicht: Das EBITDA habe um 14 Prozent zugelegt, das EBIT um 21,7 Prozent und der Nettogewinn um 29 Prozent. Damit sei auf EBITDA-Ebene erstmals eine zweistellige Marge erwirtschaftet worden.MuM befinde sich damit weiter auf dem seit dem Geschäftsmodellwechsel 2011 vorgezeichneten Weg und wolle den Gewinn bis 2020 verdoppeln. Jakubowski halte diese Prognose für erreichbar, habe seine Schätzungen hieran ausgerichtet und sehe den fairen Wert nun bei 25,90 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Mensch und Maschine-Aktie: