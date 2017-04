Xetra-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

14,64 EUR +0,21% (25.04.2017, 15:57)



ISIN Mensch und Maschine-Aktie:

DE0006580806



WKN Mensch und Maschine-Aktie:

658080



Ticker-Symbol Mensch und Maschine-Aktie:

MUM



Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/ Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (25.04.2017/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - Mensch und Maschine-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des CAD/CAM-Spezialisten Mensch und Maschine SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM).Mensch und Maschine habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen. Der Umsatz sei zwar aufgrund des letztjährigen Schlussverkaufs im Handel mit Autodesk-Lizenzen wie erwartet zurückgegangen, doch sei das Ausmaß des Rückgangs schwächer als erwartet geblieben. Da sich zudem die margenstärkeren Geschäftsbereiche Software und Dienstleistungen sehr positiv entwickelt hätten, habe der Rohertrag sogar auf den neuen Rekordwert von 25,0 Mio. Euro gesteigert werden können. In Kombination mit der anhaltenden Kostendisziplin und den rückläufigen Abschreibungen und Zinsaufwendungen habe dies für einen zweistelligen Ergebniszuwachs auf 2,6 Mio. Euro gesorgt.Damit habe Mensch und Maschine in dem vermeintlich schwierigsten Quartal dieses Jahres bereits 30 Prozent der eigenen Ergebnisprognose für 2017 erreicht, weswegen der Analyst seine Schätzungen, die er aus Vorsicht bisher etwas darunter angesetzt habe, nun angehoben habe.Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, die Mensch und Maschine-Aktie bleibt bei seinem "buy"-Rating für die Mensch und Maschine-Aktie. (Analyse vom 25.04.2017)Börsenplätze Mensch und Maschine-Aktie: