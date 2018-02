Xetra-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

21,20 EUR -0,47% (20.02.2018, 16:08)



Tradegate-Aktienkurs Mensch und Maschine-Aktie:

21,30 EUR +0,95% (20.02.2018, 16:53)



ISIN Mensch und Maschine-Aktie:

DE0006580806



WKN Mensch und Maschine-Aktie:

658080



Ticker-Symbol Mensch und Maschine-Aktie:

MUM



Kurzprofil Mensch und Maschine Software SE:



Die Mensch und Maschine Software SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) ist einer der führenden europäischen Anbieter von Computer Aided Design und Manufacturing (CAD/CAM) und Product Data Management (PDM) mit Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich, Italien, England, Belgien, Polen, Rumänien, Spanien, USA, Brasilien, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum.



Das MuM-Angebotsspektrum ist breit gefächert und umfasst CAD/CAM/PDM-Lösungen in verschiedenen Preis-/ Leistungsklassen für die wichtigsten Branchen (z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik, Architektur, Geographie). Die 1984 gegründete Firma hat ihren Hauptsitz in Wessling bei München. (20.02.2018/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Mensch und Maschine-Aktienanalyse von Investmentanalyst Mirko Maier von der LBBW:Mirko Maier, Investmentanalyst der LBBW, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des CAD/CAM-Spezialisten Mensch und Maschine SE (MuM) (ISIN: DE0006580806, WKN: 658080, Ticker-Symbol: MUM) von "halten" auf "kaufen" hoch.Die Umstellung des Abrechnungsmodells von Lizenz auf Miete beim Softwarehersteller AutoDesk habe die Umsatzentwicklung beim Vertriebspartner Mensch und Maschine (MuM) deutlich gebremst. Wie das starke Umsatzplus der Systemhaussparte in Q4/17 von 14,2% yoy auf 30,5 Mio. EUR allerdings zeige, laufe nach nunmehr sechs Quartalen in Folge mit überwiegend rückläufiger Umsatzentwicklung dieser negative Einmaleffekt nun aus. So habe MuM zusammen mit dem anhaltend starken Geschäft mit eigenen Softwarelösungen (Umsatz +12,6% auf 14,4 Mio. EUR) die Konzernerlöse in Q4/17 insgesamt um 13,7% auf 44,9 Mio. EUR steigern können. Der Umsatzswing der Systemhaussparte habe das operative Spartenergebnis (EBITDA) um 62% auf 2,2 Mio. EUR zulegen lassen, was zusammen mit der margenstarken Softwaresparte wesentlich zum Anstieg des operativen Konzernergebnisses um knapp 30% auf 6,4 Mio. EUR beigetragen habe.Für 2018 habe MuM seine erfreulichen Ertragsprognosen bestätigt. Hierzu solle nun auch wieder die Systemshaussparte wesentlich dazu beitragen. Ausgehend vom in 2017 erreichten EBITDA von 17,9 Mio. EUR solle der Zuwachs 22 bis 28% yoy auf 22 bis 23 Mio. EUR betragen. Der Analyst bewege sich mit 22,5 Mio. EUR inmitten der avisierten Range.Das Kursziel basiere auf einem Peer Group-Vergleich und einem DCF-Modell. Auf dieser Basis habe der Analyst einen fairen Wert von 24,43 EUR ermittelt, der abgerundet auf 24,00 EUR das neue Kursziel darstelle (bisher: 21,00 EUR).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Mensch und Maschine-Aktie: