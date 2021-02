Platz 3: Tether (USDT)

Preis per 18.02.2021: 0,99 US-Dollar

Sieben-Tages-Veränderung: -0,1 Prozent

Marktkapitalisierung per 18.02.2021: 33,13 Mrd. US-Dollar



Platz 4: Binance Coin (BNB)

Preis per 18.02.2021: 186 US-Dollar

Sieben-Tages-Veränderung: +51,9 Prozent

Marktkapitalisierung per 18.02.2021: 28,73 Mrd. US-Dollar



Platz 5: Cardano (ADA)

Preis per 18.02.2021: 0,92 US-Dollar

Sieben-Tages-Veränderung: +2,16 Prozent

Marktkapitalisierung per 18.02.2021: 28,67 Mrd. US-Dollar



Platz 6: Polkadot (DOT)

Preis per 18.02.2021: 31 US-Dollar

Sieben-Tages-Veränderung: +24,37 Prozent

Marktkapitalisierung per 18.02.2021: 28,36 Mrd. US-Dollar



Platz 7: XRP (XRP)

Preis per 18.02.2021: 0,53 US-Dollar

Sieben-Tages-Veränderung: +3,31 Prozent

Marktkapitalisierung per 18.02.2021: 24,14 Mrd. US-Dollar



Platz 8: Litecoin (BTC)

Preis per 18.02.2021: 226 US-Dollar

Sieben-Tages-Veränderung: +20,78 Prozent

Marktkapitalisierung per 18.02.2021: 15,07 Mrd. US-Dollar



Platz 9: Chainlink (LINK)

Preis per 18.02.2021: 32 US-Dollar

Sieben-Tages-Veränderung: +15,82 Prozent

Marktkapitalisierung per 18.02.2021: 13,08 Mrd. US-Dollar



Platz 10: Bitcoin Cash (BCH)

Preis per 18.02.2021: 700 US-Dollar

Sieben-Tages-Veränderung: +33,66 Prozent

Marktkapitalisierung per 18.02.2021: 13,07 Mrd. US-Dollar (Ausgabe vom 19.02.2021) (22.02.2021/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Zu Jahresbeginn hat der gesamte Kryptowährungsmarkt laut den Daten von "CoinMarketCap" den Meilenstein von einer Billion US-Dollar überschritten, so die Experten von "FONDS professionell".Im Zuge des rasanten Höhenflugs des Krypto-Aushängeschilds Bitcoin habe naturgemäß auch die Marktkapitalisierung aller digitalen Währungen noch einmal Fahrt aufgenommen. Mittlerweile würden sogar die beiden bestplatzierten Kryptos alleine die Billionen-Marke knacken. Zur Erinnerung: Noch vor rund einem Jahr sei ein Bitcoin gerade mal 8.000 Dollar wert gewesen - seither habe sich der Kurs mehr als versechsfacht.Das Fachportal "Cryptoslate" liefere auf seiner Website ein Ranking aller 2.395 Kryptwährungen in Echtzeit. Interessant sei dabei, dass einst namhafte Marktteilnehmer wie beispielsweise Ripple, das noch vor drei Jahren auf Rang drei gelegen habe, mittlerweile nicht einmal mehr unter den Top-100 zu finden sei.Das seien derzeit die "Big Player" auf dem Kryptomarkt:Preis per 18.02.2021: 51.351 US-DollarSieben-Tages-Veränderung: +11,13 ProzentMarktkapitalisierung per 18.02.2021: 954,6 Mrd. US-DollarPlatz 2: Ethereum (ETH)Preis per 18.02.2021: 1.895 US-DollarSieben-Tages-Veränderung: +7,3 ProzentMarktkapitalisierung per 18.02.2021: 217,5 Mrd. US-Dollar