Tradegate-Aktienkurs Medtronic-Aktie:

71,03 EUR +0,30% (06.02.2017, 16:15)



NYSE Euronext-Aktienkurs Medtronic-Aktie:

USD 75,89 -0,59% (06.02.2017, 16:25)



ISIN Medtronic-Aktie:

IE00BTN1Y115



WKN Medtronic-Aktie:

A14M2J



Ticker-Symbol Medtronic-Aktie Deutschland:

2M6



NYSE Euronext Ticker-Symbol Medtronic-Aktie:

MDT



Kurzprofil Medtronic plc.:



Medtronic plc. (ISIN IE00BTN1Y115 / WKN A14M2J, Ticker-Symbol: 2M6, NYSE Euronext Ticker-Symbol: MDT) gehört zu den global führenden Unternehmen im Bereich Medizintechnik. Der Fokus der Geschäftstätigkeit liegt vor allem auf der Entwicklung und Herstellung von Produkten für den Einsatz in der Kardiologie und Herzchirurgie. Anfang 2015 schloss Medtronic die Übernahme von Covidien ab.

(06.02.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Medtronic-Aktienanalyse von Analyst Mike Matson von Needham & Co:In seiner aktuellen Aktienanalyse empfiehlt Analyst Mike Matson von Needham & Co die Aktien des Anbieters von Medizintechnik Medtronic plc. ( ISIN IE00BTN1Y115 WKN A14M2J , Ticker-Symbol: 2M6, NYSE Euronext Ticker-Symbol: MDT) weiterhin zum Kauf.Einem Bericht von Bloomberg zufolge könnte Medtronic plc. das Geschäft mit medizinischen Bedarfsartikeln verkaufen.Eine Veräußerung würde nach Angaben der Analysten von Needham & Co das Umsatzwachstum und die operativen Margen verbessern. Unter der Annahme eines Wachstums der Sparte um 1% könnte durch einen möglichen Verkauf die Wachstumsrate um 20 Basispunkte gestärkt werden. Auf der Ebene der operativen Marge könnte sich eine Verbesserung von 80 Basispunkten ergeben.In ihrer Medtronic-Aktienanalyse stufen die Analysten von Needham & Co den Titel weiterhin mit "buy" ein und halten am Kursziel von 84,00 USD fest.