Tradegate-Aktienkurs Medios-Aktie:

32,50 EUR +5,01% (16.02.2022, 16:02)



XETRA-Aktienkurs Medios-Aktie:

32,50 EUR +5,52 (16.02.2022, 15:54)



ISIN Medios-Aktie:

DE000A1MMCC8



WKN Medios-Aktie:

A1MMCC



Ticker-Symbol Medios-Aktie:

ILM1



Kurzprofil Medios AG:



Medios (ISIN: DE000A1MMCC8, WKN: A1MMCC, Ticker-Symbol: ILM1) ist der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland. Als Kompetenzpartner und Experte deckt Medios alle relevanten Aspekte der Versorgungskette in diesem Bereich ab: von der Arzneimittelversorgung bis zur Herstellung patientenindividueller Therapien einschließlich der Verblisterung. Im Mittelpunkt steht die optimale Versorgung der Patienten über spezialisierte Apotheken.



Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen und im Auswahlindex SDAX (Prime Standard) gelistet. www.medios.ag. (16.02.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der Medios AG (ISIN: DE000A1MMCC8, WKN: A1MMCC, Ticker-Symbol: ILM1) unter die Lupe.Analysten würden für das Papier des Berliner Pharmaunternehmens ordentliches Aufwärtspotenzial sehen. Obwohl das Geschäftsmodell von Medios von der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung abgekoppelt sei, sei die Aktie in den vergangenen Wochen deutlich unter Druck geraten. Der Abverkauf sei aber übertrieben gewesen und die Medios-Aktie habe zur Gegenbewegung angesetzt. Mit einem erwarteten positiven Newsflow im Rücken könnte sie nun wieder zurück in Richtung 40 Euro laufen. Das aktuelle Niveau biete daher ein interessantes Chance-Risiko-Verhältnis für Langfrist-Anleger, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.02.2022)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Folgende Aktien, die in diesem Video besprochen/genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR: AIXTRON, PVA TePla, MediosDas vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Medios-Aktie: