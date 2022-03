Tradegate-Aktienkurs Medios-Aktie:

27,05 EUR -4,25% (04.03.2022, 15:29)



XETRA-Aktienkurs Medios-Aktie:

27,00 EUR -4,42 (04.03.2022, 15:24)



ISIN Medios-Aktie:

DE000A1MMCC8



WKN Medios-Aktie:

A1MMCC



Ticker-Symbol Medios-Aktie:

ILM1



Kurzprofil Medios AG:



Medios (ISIN: DE000A1MMCC8, WKN: A1MMCC, Ticker-Symbol: ILM1) ist der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland. Als Kompetenzpartner und Experte deckt Medios alle relevanten Aspekte der Versorgungskette in diesem Bereich ab: von der Arzneimittelversorgung bis zur Herstellung patientenindividueller Therapien einschließlich der Verblisterung. Im Mittelpunkt steht die optimale Versorgung der Patienten über spezialisierte Apotheken.



Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen und im Auswahlindex SDAX (Prime Standard) gelistet. www.medios.ag. (04.03.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medios-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Medios AG (ISIN: DE000A1MMCC8, WKN: A1MMCC, Ticker-Symbol: ILM1) unter die Lupe.Medios hätten nur wenige Investoren auf der Watchlist. Dabei habe das Berliner Unternehmen einiges zu bieten und überzeuge als Specialty-Pharma-Anbieter mit einer Kombination aus hohem organischen Wachstum und zielgerichteten Akquisitionen. Die in dieser Woche vorgelegten Zahlen würden zeigen, dass die Gesellschaft den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetze.Vorstand Matthias Gärtner wolle den Wachstumskurs im laufenden Jahr fortsetzen.Analysten würden viel Potenzial sehen und hätten bereits im Vorfeld der Zahlen den Daumen gehoben. Die Ziele würden von 46 bis 65 Euro reichen. Das durchschnittliche Kursziel aller Experten laute 60,38 Euro. Die aktuellen Daten dürften an dieser positiven Einschätzung nur wenig ändern.Dennoch sei die Medios-Aktie in den ersten Wochen des Jahres um rund 30% zurückgefallen. Die Zahlen und Planvorgaben würden zeigen, dass das Unternehmen weiter auf Kurs und die Aktie im Peer-Group-Vergleich mittlerweile recht günstig bewertet sei. Risikobewusste Anleger mit Weitblick könnten das aktuelle Niveau daher zum Auf- oder Ausbau einer Position nutzen. "Der Aktionär" setze auf dieses Szenario. Das Ziel laute weiter 41 Euro, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Medios-Aktie: