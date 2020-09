Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

4,125 EUR -0,24% (25.09.2020, 12:01)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (25.09.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) von 5,50 Euro auf 4,40 Euro.Medigene habe die Konzentration von Forschung und Entwicklung auf die Behandlung solider Tumore angekündigt. Bereits laufende klinische Studien sowie bestehende Partnerschaften würden wie geplant fortgesetzt. Aufgrund erschwerter Behandlungsdurchführung bei Leukämiepatienten mit aggressivem und fortgeschrittenem Krankheitsverlauf, rechne Medigene nun mit dem Abschluss der laufenden Phase I-Studie zu MDG1011 in Q1 2021 (zuvor: Ende 2020). Die anschließende Phase II-Studie zu MDG1011 solle mit einem noch nicht feststehenden Partner durchgeführt werden. Im Rahmen der Fokussierung auf die Behandlung solider Tumore, die Gottschalt für strategisch sinnvoll halte, sei eine Reduzierung der Mitarbeiterzahl (per 30.06.: 136) um ca. 25% angekündigt worden. In diesem Zusammenhang erwarte das Unternehmen einmalige Aufwendungen in Höhe von 1,0 Mio. Euro, die in den Geschäftsjahren 2020 und 2021 anfallen sollten.Für 2020 erwarte Medigene weiterhin Umsatzerlöse in Höhe von 7,0 bis 9,0 Mio. Euro. Die Forschungs- und Entwicklungskosten sollten jetzt 22,0 bis 26,0 (zuvor: 24,0 bis 29,0) Mio. Euro betragen. Das EBITDA solle sich auf -17,0 bis -24,0 (zuvor: -19,0 bis -27,0) Mio. Euro belaufen. Durch die Restrukturierungsmaßnahmen plane Medigene die Einsparung liquider Mittel (per: 30.06.2020: 39,88 Mio. Euro, 31.12.2019: 54,68 Mio. Euro), um somit bis in Q3 2022 (zuvor: bis Ende 2021) finanziert zu sein. Gottschalt habe seine Schätzungen für die Geschäftsjahre 2020e (u.a. EPS: -0,88 (alt: -1,02) Euro) und 2021e (u.a. EPS: -1,23 (alt: -1,00) Euro) angepasst.In Erwartung eines positiven Gesamtertrags von <10% lautet das Rating für die Medigene-Aktie weiterhin "halten", so Tobias Gottschalt, Analyst von Independent Research. (Analyse vom 25.09.2020)Börsenplätze Medigene-Aktie:Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:4,095 EUR -0,73% (25.09.2020, 11:43)