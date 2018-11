Börsenplätze Medigene-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:

9,94 EUR +1,90% (26.11.2018, 10:29)



Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

9,975 EUR +2,68% (26.11.2018, 10:41)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München.



Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (26.11.2018/ac/a/t)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF).Die jüngste Zeit habe nicht ausschließlich positive Überraschungen - wie die Einlizensierung des "HA-1-spez. TCR" (kurz TCR 2) - parat gehalten, so die Zusammenfassung des jüngsten EQUI.TS-Research. Gleichwohl würden die Aktienexperten ihre Kaufempfehlung bekräftigen, denn die strategische und operative Arbeit bei Medigene habe in Summe deutlich Werte geschaffen; gleichzeitig sei aber die Peergruppen-Bewertung spürbar zurückgekommen, denn der Risikoappetit der Investoren sei in den vergangenen Monaten nicht mehr so ausgeprägt gewesen. Letzteres sorge für das leichte Absinken des Zielkurses auf 22,70 Euro/Aktie, obgleich die Medigene-interne Pipelinebewertung um rund 40% gestiegen sei.Der Fahrplan für das TCR-Führungsprojekt MDG1011 sei vorrübergehend in Verzug geraten, weil das ursprüngliche Prüfprotokoll die Patientenrekrutierung eingeschränkt habe. Ein angepasstes Prüfprotokoll sei zwischenzeitlich genehmigt und mit doppelt so vielen Studienzentren solle der eingetretene Zeitverzug möglichst klein gehalten werden, das MDG1011-Projekt also zurück in die Spur bringen.Die EQUI.TS-Schätzung werde jetzt - indikativ - angepasst: am kurzen Ende falle (wg. Verschiebung der F&E-Aufwendungen nach 2019), am langen Ende steige (wg. F&E-Aufwendungen für zusätzliches Projekt TCR 2) der Plan-Fehlbetrag in der EQUI.TS-Schätzung.Den Zukauf eines neue TCR 2-Zelltarget würden die Fachanalysten positiv bewerten, denn der Immunwirkstoff sei bereits klinisch auf Sicherheit geprüft und reduziere somit das Entwicklungsrisiko der Projekt-Pipeline und erhöhe gleichzeitig ihren Wert. Er lege eine neue Spur in zusätzliche Anwendungsfelder. Mit MDG1011 zusammen seien das die (modellhaften) "inhouse"-Hauptwerttreiber, ergänzt um die auf sechs TCR-Projekte ausgeweitete Entwicklungspartnerschaft mit bluebird bio Inc., die "gut unterwegs" sei.Thomas J. Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Medigene-Aktie bekräftigt. (Analyse vom 26.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link