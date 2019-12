Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:

4,45 EUR 0,00% (17.12.2019, 09:09)



Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

4,39 EUR -1,92% (17.12.2019, 09:23)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (17.12.2019/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle, Analyst der EQUI.TS GmbH, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF).Sehr enttäuscht hätten Inverstoren auf die auf der 61. ASH-Jahrestagung in Orlando, USA, vorgestellten 12-Monats-Interim-Behandlungsdaten der PhI/II mit Medigenes dendritischen Zell-(DC)-Impfstoff zur Behandlung von akuter myeloischer Leukämie (AML), reagiert. Obgleich das reifste Projekt bei MDG1 nach Meinung der Aktienexperten durchaus aussichtsreiche KPI's präsentiert habe.Gleichwohl, vorsichtshalber reduziere die Research-Boutique den entsprechenden Projektwert im Bewertungsmodell. Der Zielkursrückgang falle durchaus kräftig aus, weil auch der geringere Risikoappetit für Biotech-Titel am Kapitalmarkt aktuell die Peergruppen-Bewertung spürbar abgesenkt hätte. Analytisch niedrig bewertet, sei weiterhin ein vorsichtiges Anlageverhalten angeraten.Im Januar 2020 würden die Topline-Daten zur o.g. DC-Vaccine-Studie veröffentlicht, was mehr Klarheit bringen dürfte.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Medigene-Aktie: