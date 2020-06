Xetra-Aktienkurs Medigene-Aktie:

5,47 EUR +1,86% (24.06.2020, 16:22)



Tradegate-Aktienkurs Medigene-Aktie:

5,37 EUR +1,32% (24.06.2020, 16:36)



ISIN Medigene-Aktie:

DE000A1X3W00



WKN Medigene-Aktie:

A1X3W0



Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDG1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Medigene-Aktie:

MDGEF



Kurzprofil Medigene AG:



Die Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) ist ein börsennotiertes Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Martinsried bei München. Das Unternehmen entwickelt hochinnovative Immuntherapien zur Behandlung von verschiedenen Krebsarten und -stadien. Dabei konzentriert sich Medigene auf personalisierte, T-Zell-gerichtete Therapieansätze. Entsprechende Projekte befinden sich in der präklinischen und klinischen Entwicklung.



Weitere Informationen unter www.medigene.de. (24.06.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Medigene-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Biotech-Unternehmens Medigene AG (ISIN: DE000A1X3W00, WKN: A1X3W0, Ticker-Symbol: MDG1, Nasdaq OTC-Symbol: MDGEF) unter die Lupe.Das auf die Entwicklung von Krebstherapien spezialisierte Biotechunternehmen Medigene habe gemeldet, die klinische Entwicklung der Phase 1 mit seiner TCR-T-Immuntherapie MDG1021 bei Blutkrebs starten zu wollen. Von der niederländischen Aufsichtsbehörde habe man bereits das grüne Licht zum Start der Studie erhalten.MDG1021, das gegen das Antigen HA-1 gerichtet sei, werde damit der zweite unternehmenseigene T-Zell-Rezeptor-basierte adoptive T-Zell (TCR-T)-Immuntherapiekandidat von Medigene in der klinischen Entwicklung. Die Phase-1-Studie mit MDG1021 werde am Leiden University Medical Center (LUMC) in den Niederlanden initiiert und dort Patienten einschließen, die nach einer Stammzelltransplantation (allo-HSZT) an einer rezidivierten (wiedergekehrten) oder persistierenden (andauernden) Blutkrebserkrankung leiden würden, einem Bereich mit hohem ungedeckten medizinischen Bedarf. Im Fokus der Studie stünden die Sicherheit und Durchführbarkeit der Immuntherapie mit MDG1021. Sekundäre Endpunkte hätten auch vorläufige Analysen der Wirksamkeit umfasst, so Medigene."Wir freuen uns über die Genehmigung unserer nächsten, unternehmenseigenen klinischen Studie mit einer TCR-T-Immuntherapie und sind froh, diesen Meilenstein trotz der schwierigen Umstände aufgrund der COVID-19-Krise erreicht zu haben", so Dr. Kai Pinkernell, Vorstand für die klinische Entwicklung und Produktentwicklung (CMO/CDO) von Medigene.Die Medigene-Aktie eignet sich deswegen nur für äußerst risikobereite Anleger mit langem Atem zur Depotbeimischung, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Medigene-Aktie: